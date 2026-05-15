 Posėdyje Gentvilas netikėtai prabilo apie Pikul: man gal ir patinka, bet...

Posėdyje Gentvilas netikėtai prabilo apie Pikul: man gal ir patinka, bet... (Papildyta)

Į komentarus sureagavo ir pati Pikul
2026-05-15 10:37 kauno.diena.lt inf.

Seime – netikėtas diskusijų objektas. Žmogaus teisių komiteto posėdyje Liberalų sąjūdžio narys Eugenijus Gentvilas užvedė temą apie garsią Lietuvos moterį Oksaną Pikul ir jos įvaizdį. 

<span>Posėdyje Gentvilas netikėtai prabilo apie Pikul: man gal ir patinka, bet...</span>
Posėdyje Gentvilas netikėtai prabilo apie Pikul: man gal ir patinka, bet... / R. Riabovo / BNS, „Dfotografija“ nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Žmogaus teisių komiteto posėdyje buvo aptarta ne viena tema, tarp jų – socialiniai tinklai ir juose nepilnamečiams prieinamas pornografinis turinys. Čia žodį tarė ir E. Gentvilas, pateikdamas netikėtą pavyzdį.

„Mes matome tokią pilnametę Oksaną Pukul, su gražiais apatiniais drabužiais žargstosi. Aš noriu pasakyti, kad man nebūtinai nepatinka, gal ir patinka. Bet tuos vaizdus nuolatos mato bet kuris portalo vartotojas, bet kuris nepilnametis“, – teigė E. Gentvilas.

Panašu, kad politiko dėmesį patraukė neretai šiomis dienomis aptariama garsi moteris ir jos pikantiškos nuotraukos naujienų portaluose.

„Kitaip sakant, kai Laurynas Šedvydis paklausė apie nepilnamečio atvaizdų vartojimą, tai nepilnamečiams prieinami pornografiniai vaizdeliai, kurie tikrai, mano manymu, yra skirti suaugusiems žmonėms, o ne vaikučiams dėmesiui patraukti. Kaip jūs vertinate arba kaip skirsite dėmesį 2026 m., o gal jau skiriate? Kai visi portalai išsižergusios O. Pikul su apatiniais drabužėliais vaizdeliais dalinasi...“ – savo mintis dėstė politikas.

Eugenijus Gentvilas
Eugenijus Gentvilas / P. Peleckio / BNS nuotr.

E. Gentvilas suskubėjo pridurti žinutę O. Pikul.

„Aš dar kartą noriu Oksanai pasakyti, man beveik ir patinka. Bet ar nepilnamečiams tai turi būti prieinama?“ – klausė jis.

Po E. Gentvilo kalbos posėdyje paminėta, kad tai, ką politikas apibūdino, greičiausiai yra erotinis, o ne pornografinis turinys ir dažniausiai prieinamas prenumeratoriams.

„Aš neskaitau to turinio. Aš nelendu, nežinau. Aš tik matau nuotraukas. Nuotraukos tai yra matomos visiems, o turinys – aš neskaitau, ką [Dominykas] Dirkstys su [Simu] Jasaičiu pliekiasi“, – tikino jis.

Oksana Pikul
Oksana Pikul / T. Biliūno/ BNS nuotr.

Kiek vėliau į šią diskusiją sureagavo ir pati O. Pikul. Moteris pasiūlė sutelkti dėmesį ne į jos apatinius, o į kitas opias temas.

„Hey, Seimas. Galbūt apatiniai pritrauks dėmesį dėl įstatymo pakeitimo vaikų teisių klausime dėl anonimiškumo. Yra svarbesnių klausimų nei mano nuotraukos“, – instagrame rašė ji.

Šiame straipsnyje:
Eugenijus Gentvilas
Oksana Pikul
erotinis turinys
komiteto posėdis

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Komentarai

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:(((
Zinesklaidoje visos siuksles centre ...o apie normalius ivykius nieko ,apie zmoniu sekmes,pasiekimus ,gerumus retai skaitysi.. tik teismai .. kas kiek pavoge... kas ka papirko.kas nuusizude...uzmuse... tokia musu ziniasklaida... aisku kas moka tam soka...o dar sako ..kad nepriklausoma....
4
0
taigi
baikit su ta pikule, jau net bloga nuo jos atvaizdėlio, padėkim į pavėsį, tegul atsivėsina
11
-1
tikrai
na gal geriau kad ji patylėtų ir ,,gražiąsias,, savo nuotraukas pasiliktų sau, ačiū, visi nuo jų ,,sotūs,,
9
-1
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