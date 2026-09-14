Po šešerių metų pertraukos reta liga serganti Celine Dion gerbėjams duotą pažadą aplaistė ašaromis

58-erių žvaigždė Paryžiuje, „Plenitude“ arenoje, pradėjo 26 koncertų programą pavadinimu „On Ne Change Pas“. Užlipusi į sceną dainininkė pravirko.
„Tai – džiaugsmo ašaros. Labai džiaugiuosi jus matydama. Pažadėjau sugrįžti, vėl lipti į sceną. Ir štai aš čia – dainuoju jums ir sau, dainuoju gyvenimą! “ – jautriai į publiką kreipėsi C. Dion.
Ji padėkojo gerbėjams už palaikymą ir kantrybę, atsižvelgiant į tai, kad ilgus metus nesurengė koncertų dėl sveikatos būklės. Prieš atlikdama savo hitą „Because You Loved Me“, dainininkė ištarė: „Esu tokia, kokia esu, nes jūs mane mylėjote“
Esu tokia, kokia esu, nes jūs mane mylėjote.
C. Dion karjera pirmą kartą nutrūko 2020 metais, kai dėl COVID-19 pandemijos jai teko atidėti pasaulinį turą „Courage“. 2022 metų sausį ji atšaukė dalį koncertinio turo Šiaurės Amerikoje, paaiškinusi, kad ją kamuoja stiprūs raumenų spazmai, o to gydymas užtrunka ilgiau nei tikėtasi.
Tada muzikos žvaigždė teigė besilaikanti gydytojų paskirto plano ir tikinti, kad pasveikusi galės vėl koncertuoti. Po kelių mėnesių C. Dion emocingame vaizdo įraše, skirtame gerbėjams, atskleidė tikrąją savo sveikatos problemų priežastį.
„Kaip žinote, visada buvau lyg atvira knyga. Anksčiau nebuvau pasiruošusi apie tai kalbėti, bet dabar esu. Jau seniai susiduriu su sveikatos problemomis. Man buvo tikrai sunku įveikti šiuos iššūkius ir kalbėti apie viską, ką teko patirti.“
Tuomet dainininkė pranešė, kad jai diagnozuotas sustingusio žmogaus sindromas. Ji paaiškino, kad ši liga diagnozuojama maždaug vienam iš milijono žmonių. Klivlando klinika šį sindromą apibūdina kaip „retą autoimuninį judesių sutrikimą, pažeidžiantį centrinę nervų sistemą – galvos ir nugaros smegenis. Šia liga sergantiems žmonėms iš pradžių sustingsta liemens raumenys, o vėliau sustingimas ir sukaustymas apima kojas bei kitus kūno raumenis.“
C. Dion paaiškino, kad dėl tokios savo sveikatos būklės jai kartais sunku ne tik vaikščioti, bet ir dainuoti, nes nebegali naudoti savo balso stygų taip, kaip yra įpratusi.
2024 metais ji įvardijo, kokią pažangą pavyko pasiekti. Dainininkė sulaukė audringų plojimų, kai pasirodė „Grammy“ apdovanojimų ceremonijoje, kad įteiktų geriausio metų albumo apdovanojimą, o vėliau savo kovą su liga įamžino „Prime Video“ dokumentiniame filme „I Am: Celine Dion“.
2024 metų liepą Paryžiaus olimpinių žaidynių atidarymo ceremonijoje C. Dion atliko Edith Piaf dainą „L’Hymne à l’amour“. Šis gyvo garso pasirodymas buvo pirmasis po diagnozės paskelbimo. Anksčiau muzikos žvaigždė yra sakiusi, kad koncertiniai turai būdavo sunkūs net ir tada, kai ji buvo sveika, tačiau atsisakė nutraukti koncertinę veiklą.
„Aš nepasiduodu ir nekantrauju vėl jus pamatyti“, – 2023 metais sakė C. Dion.
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