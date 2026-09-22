Po princesės Dianos brolio kaltinimų – kandus rūmų atsakas: suabejojo jo atmintimi

Charleso Spencerio knyga „Swan Song: Diana, My Sister“ pasirodė beveik trims dešimtmečiams praėjus po princesės Dianos žūties. Autorius teigia norėjęs papasakoti sesers istoriją iš savo perspektyvos ir save vadina šių įvykių istorijos liudininku.
Tačiau dar prieš knygai pasirodant viešumoje paskelbti jos fragmentai sukėlė didžiulį susidomėjimą.
Rūmai į kaltinimus sureagavo per kelias valandas
Vienas daugiausia dėmesio sulaukusių C. Spencerio teiginių susijęs su karaliaus Charleso reakcija po Dianos žūties 1997 metais.
Autorius tvirtina, kad tuometinis Velso princas per jų pokalbį skambėjo neįprastai pakiliai. Knygoje taip pat pateikiamas C. Spencerio teiginys, kad per kitą pokalbį Charlesas esą pasakė, jog Diana netrukus bus pamiršta. Bakingamo rūmai šią įvykių versiją viešai užginčijo.
Rūmų atstovas pareiškė, kad karalius supranta, jog artimo žmogaus netekties sukeltas sielvartas gali paveikti žmogaus vertinimą ir prisiminimus net ir praėjus daugeliui metų. Tai buvo neįprastai tiesioginis rūmų atsakas į knygoje pateiktus kaltinimus.
Karališkosios šeimos apžvalgininkė Afua Hagan „Reuters“ teigė, kad toks atsakas gali būti rizikingas. Jos vertinimu, rūmų tonas galėjo pasirodyti šaltas ir priminti reakcijas, dėl kurių karališkoji šeima buvo kritikuojama po Dianos žūties.
Niekada nesiskųsti, niekada neaiškinti
Diana su tuometiniu princu Charlesu susituokė 1981 metais. Jų santuoka ilgainiui iširo, o 1996-aisiais pora oficialiai išsiskyrė. Po metų, būdama 36-erių, Diana žuvo automobilio avarijoje Paryžiuje.
Jos mirtis sukėlė milžinišką visuomenės gedulą, o tuometinė santūri karališkosios šeimos reakcija sulaukė kritikos. „Reuters“ pažymi, kad šis laikotarpis tapo vienu iš momentų, paskatinusių monarchiją keisti savo viešą komunikaciją bei pakoreguoti principą „niekada nesiskųsti, niekada neaiškinti“.
Anot naujienų portalo, neigiamų pranešimų srautas užgožia veiklą, apie kurią jie nori informuoti visuomenę ir kuri – kas dar svarbiau – padeda pateisinti kasmet gaunamus milijonus mokesčių mokėtojų pinigų. Praėjusią savaitę princo Williamo – vyriausiojo karaliaus sūnaus ir sosto įpėdinio – bei jo žmonos Kate kelionė į Škotiją, kuri paprastai būtų atsidūrusi laikraščių pirmuosiuose puslapiuose, beveik nesulaukė dėmesio. „Jiems belieka išlikti ramiems ir tęsti savo veiklą. Tačiau, deja, tai nebūtinai yra tos naujienos ar dalykai, apie kuriuos žmonės nori girdėti“, – sakė A. Hagan.
Dianos istorija ir dabar išlieka itin jautri. Pastarosiomis dienomis kartu su C. Spencerio knyga dėmesio sulaukė ir garsioji princesės juoda „keršto suknelė“, 1994 metais vilkėta netrukus po to, kai Charlesas viešai pripažino neištikimybę. Suknelė šiuo metu eksponuojama prieš planuojamą aukcioną, o jos pasirodymas dar kartą atgaivino susidomėjimą Dianos gyvenimu ir nutrūkusia santuoka.
Karališkajai šeimai krizės nėra naujiena
„Reuters“ primena, kad britų monarchija per pastarąjį šimtmetį ne kartą susidūrė su įvykiais, kurie tuo metu buvo vertinami kaip itin rimta grėsmė jos reputacijai.
1936 metais karalius Edwardas VIII atsisakė sosto. Dešimtajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje viešumoje dominavo karalienės Elizabeth II vaikų santuokų krizės, vėliau – princesės Dianos žūtis. Pastaraisiais metais daug dėmesio sulaukė princo Harry ir Meghan santykiai su karališkąja šeima, Harry memuarai „Spare“ bei su buvusiu princu Andrew Mountbattenu-Windsoru susiję skandalai ir tyrimai.
Karališkosios šeimos biografas Robertas Hardmanas „Reuters“ sakė manantis, kad dabartinis ginčas monarchijai nebus toks reikšmingas kaip kai kurios ankstesnės krizės. Jis kaip pavyzdžius nurodė 1990-uosius ir Harry knygos „Spare“ sukeltą rezonansą.
C. Spenceris monarchijos atsisakyti nesiūlo
Nepaisant griežtos kritikos kai kuriems karališkosios šeimos papročiams, C. Spenceris nėra monarchijos panaikinimo šalininkas.
Interviu BBC jis sakė, kad kai kurios su monarchija susijusios archajiškos ceremonijos ir perdėtas nuolankumas jam atrodo nepriimtini, tačiau pridūrė palaikantis pačią monarchijos idėją – tik norėtų ją matyti modernesnę.
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