Parkinsono liga sergantis „a-ha“ lyderis Harketas išleido naują albumą

„Turėjau padaryti ką nors prasmingo, – sakė 67-erių atlikėjas interviu Vokietijos naujienų agentūrai „dpa“. – Visas albumas šlovina gyvenimą, o galiausiai kiekviena daina yra apie meilę – tik iš skirtingų perspektyvų“.
Didelė dalis dainų buvo sukurta jau ankstesniais metais – tai demo ir studijinių įrašų miksas iš laikotarpio po paskutinio M. Harketo solinio albumo „Brother“ pasirodymo 2014 m. Vienos dainos kupinos vilties ir lengvumo, kitos – sunkesnės ir melancholiškos.. Albumui „Human Grace“ dalis jų buvo aranžuotos ir prodiusuotos iš naujo.
Vis dėlto ne visas dainas norvegas galėjo užbaigti pats. Parkinsono liga veikia ir visame pasaulyje atpažįstamą jo balsą – dėl ligos jis nebegali jo valdyti taip, kaip anksčiau. Todėl įrašyti dvi dainas atlikėjui padėjo dvi jo dukterys. Pirmajame single – baladėje „Hold Me“, kuri pasirodys penktadienį, rugsėjo 25 d., kartu dainuoja 33 metų Tomine Harket, pati užsiimanti muzikine veikla. Dainoje „Falling Down“ galima išgirsti Karmen Poppi A. Harket.
Darbas prie albumo buvo tarsi kelionė, kurios baigtis neaiški, pasakojo M. Harketas.
„Mes taip sunkiai dirbome, o kartais nėra lengva suprasti, kur tuo metu esi“, – sakė jis. Tačiau „Human Grace“ jam taip pat parodė, kiek daug įmanoma nuveikti nepaisant ligos, nors į koncertinį turą su šiuo albumu jis vykti negali.
„Esu priverstas gyventi šia diena. Iš esmės negaliu nieko planuoti su kitais žmonėmis, nes nežinau, kokios būklės tą dieną būsiu“, – teigė M. Harketas.
Būdingi Parkinsono ligos simptomai yra nekontroliuojamas drebulys, sulėtėję judesiai, raumenų įtampa, eisenos ir pusiausvyros sutrikimai, sustingusi veido išraiška ir tylus arba monotoniškas kalbėjimas.
„Gyvenimas su Parkinsono liga yra neabejotinai didžiausias kasdienis iššūkis, – sakė M. Harketas. – Netenki dalykų, kuriuos laikei savaime suprantamais, kol galiausiai jie tampa nebeįmanomi“.
Su 1982 m. įkurta Norvegijos popmuzikos grupe „a-ha“ M. Harketas sulaukė pasaulinės sėkmės. Jau pirmasis trio singlas „Take On Me“ atnešė grupei proveržį. Vėliau pasirodė tokie hitai kaip „The Sun Always Shines on T.V.“ ir „Crying in the Rain“.
Laikotarpį, praleistą su grupės kolegomis, M. Harketas prisimena su dėkingumu.
„Labai didžiuojuosi tuo, ką pasiekėme ir sukūrėme. O laikas parodys, kas dar nutiks“, – sakė jis.
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