Panevėžys švęs 523-iąjį gimtadienį: koncertai, spektakliai, amatininkai ir sporto renginiai

„Miesto gimtadienis kasmet parodo, koks įvairus yra Panevėžys ir kiek daug skirtingų žmonių jį kuria. Vieni susitiks koncertuose, kiti – sporto varžybose, spektakliuose, technologijų ar bendruomenių erdvėse, o šeštadienį visi susitiksime miesto eisenoje. Toks ir yra Panevėžys – skirtingas, gyvas, kiekvienam savas, bet visų mūsų. Kviečiu panevėžiečius ir miesto svečius atrasti tai, kas artima būtent jums, ir drauge švęsti miestą. Panevėžys. Kaip mes!“ – sakė Panevėžio miesto merė Loreta Masiliūnienė.
Penktadienis: šventės pradžia, jaunimo energija ir vakaro koncertai
Gimtadienio šurmulys prasidės rugsėjo 11-osios vidurdienį. Nuo Panevėžio kultūros centro link mugės scenos pajudės būgnininkių grupės „Šokio mūzos“ eisena, paskelbsianti trijų dienų šventės pradžią.
Respublikos, J. Urbšio, Elektros, P. Puzino ir Kranto gatvėse bei Panevėžio kultūros centro prieigose lankytojų lauks amatininkai, tautodailininkai, kūrėjai ir prekybininkai iš įvairių Lietuvos regionų.
Jaunimo traukos centru taps Senvagė. Čia įsikurs jaunųjų menininkų erdvė „Menas būti savimi“, veiks „Senvagės burės“, poilsio ir kūrybinės zonos.
Pirmą kartą Senvagės saloje veiks technologijų erdvė – rugsėjo 11–12 d. joje bus galima išbandyti virtualiosios realybės patirtis, dronų simuliacijas ir interaktyvias veiklas, susipažinti su ateities profesijomis, verslo bei švietimo bendruomenių iniciatyvomis.
Penktadienio popietę Senvagės amfiteatre vyks „Panevėžys Šėlsta × Panevėžys Racers“ programa, sujungsianti muziką, automobilių kultūrą ir jaunimo veiklas. Laisvės aikštėje vėl skambės publikos pamėgti tradiciniai „Skambantys balkonai“, o prie Panevėžio kultūros centro mažųjų šventės dalyvių lauks vaikų erdvė.
Vakare pagrindinėje Laisvės aikštė scenoje koncertuos grupė „Laikas“, Furytto, Free Finga ir OG Version, pasirodys DJ: SIMO/Simona Burbaitė. Vėliau miesto centrą užlies ir sportinis ritmas – prie Savivaldybės finišuos bėgimas „523 ritmu: Panevėžys bėga su DJ“ dalyviai, jų lauks DJ diskoteka ir putų šou.
Šeštadienis: nuo meno ir miesto erdvių iki didžiosios eisenos
Rugsėjo 12-oji pasiūlys plačiausią gimtadienio programą. Vidurdienį Laisvės aikštėje vyks iškilminga miesto vėliavos kėlimo ceremonija, o visą dieną skirtingose miesto erdvėse – edukacijos, kūrybinės dirbtuvės, kultūros, bendruomenių, jaunimo ir šeimų veiklos.
Senvagėje bus galima leistis į šeimos technologinę ekspediciją, išbandyti „Senvagės bures“, dalyvauti akvarelės edukacijoje. Senvagės amfiteatre žiūrovų lauks Kauno šokio teatro „Aura“ spektaklis „Jūra“ ir Baltijos baleto teatro „Kitas pasaulis“.
Laisvės aikštėje veiks aktyvaus miesto erdvė su jaunimo, bendruomenių, įvairių organizacijų kūrybinėmis, edukacinėmis ir interaktyviomis veiklomis, o prie Aleksandro paminklo įsikurs Savivaldybės erdvė – čia panevėžiečiai galės susitikti ir pabendrauti su miesto vadovais.
Kultūros mėgėjams šeštadienis pasiūlys itin įvairią programą: režisieriaus ir dramaturgo Aleksandro Špilevojaus monospektaklį „Myriop“, menininkės Monikos Dirsytės performansą „Būti ar nebūti“, tarptautinio ansamblio „Trio Kagura“, tautinio meno kolektyvų „Mūsų kraštas“, grupės „Rondo“ koncertus, vaikų ir jaunimo teatrinę programą.
Argentinietiško tango popietėje pasirodys „4Tango“ ir Eduardo Gimenez – skambant tango žiūrovai bus kviečiami ir patys įsilieti į šokio ritmą.
Šventė vyks ne tik pagrindinėse scenose. Panevėžio kultūros centro prieigose vaikų lauks spektakliai ir pramogos, muziejai bei galerijos kvies į parodas, ekskursijas ir kitas veiklas, mieste vyks sporto bei edukaciniai renginiai, bus galima apžiūrėti karinę techniką. Prie „Stasys Museum“ vyks XXII trumpametražių filmų festivalis „AŠ + MIESTAS = KINAS 2026“.
17 val. – Didžioji miesto eisena
Vienu svarbiausių gimtadienio akcentų taps tradicinė miesto eisena. Rugsėjo 12 d. 17 val. miesto gatvėmis pajudės Panevėžio bendruomenės, įmonės, įstaigos, sporto klubai, meno kolektyvai, nevyriausybinės organizacijos, šeimos ir draugų grupės. Kasmet ši eisena miesto centrą pripildo muzikos, spalvų ir judesio – tai akimirka, kai Panevėžys gali pamatyti pats save, bendruomenes ir žmones.
Po eisenos pagrindinėje Laisvės aikštės scenoje panevėžiečius ir miesto svečius pasveikins miesto merė Loreta Masiliūnienė, koncertuos latvių grupė „Dagamba“, Aistè , „Lemon Joy“ ir Kastytis Kerbedis. Scenoje taip pat bus pristatytas Panevėžio krepšinio klubas „Lietkabelis“.
O vidurnaktį Senvagėje šventės dalyvių lauks spalvinga ir įspūdinga 523-iojo Panevėžio gimtadienio staigmena.
Sekmadienis: sportas, šeimos ir aktyvus miestas
Sekmadienį gimtadienis nesibaigs – jo ritme daugiau vietos bus sportui, judėjimui ir aktyviam laikui drauge. Dieną pradės šv. Mišios už Panevėžį ir jo žmones Kristaus Karaliaus katedroje.
Miesto centre ir Senvagėje toliau veiks šventinės erdvės, mugė, pramogos vaikams, lankytojų lauks muziejai ir galerijos, o norintieji galės leistis į pramoginę ekskursiją Nevėžio upe.
Laisvės aikštėje bus pristatytas Panevėžio miesto sunkiosios atletikos muziejus, vyks parodomosios bokso treniruotės ir sunkiosios atletikos varžybos, veiks futbolo miestelis, bus surengtas šachmatų simultanas.
Prie Panevėžio miesto savivaldybės jėgas išmėgins tarptautinių galiūnų varžybų „Europos taurė 2026“ dalyviai, o Paliūniškio gatvėje automobilių sporto gerbėjų lauks Lietuvos automobilių slalomo čempionato V etapas.
Trečioji šventės diena kvies neskubėti namo – išbandyti naujas veiklas, pabūti mieste ir gimtadienio savaitgalį užbaigti drauge. Po trijų dienų Panevėžys liks toks, apie kokį ir pasakoja šių metų šventės tema – gyvas, įvairus ir kuriamas žmonių.
Senvagėje – naujas spektaklis ant vandens „Atspindžiai“
Dar viena šių metų naujiena – Senvagėje pristatomas audiovizualinis spektaklis ant vandens „Atspindžiai“. 12 minučių programoje vandens ekrane susijungs vaizdas, muzika, šviesos ir fontano judesys.
Spektaklio premjera žiūrovų lauks jau miesto gimtadienio išvakarėse – rugsėjo 10 d. 21 val. Kitas „Atspindžių“ seansas numatytas rugsėjo 13 d. 21 val. Visomis miesto gimtadienio dienomis iki 23.50 val. veiks fontano srovių ir šviesų pasirodymai.
Miesto gimtadienio metu – eismo ribojimai
Šventės dienomis dalyje miesto gatvių bus laikinai ribojamas transporto eismas. Vairuotojai kviečiami keliones planuoti iš anksto ir atkreipti dėmesį į laikinus ribojimus.
Nuo rugsėjo 11 d. 6.00 val. iki rugsėjo 13 d. 19.00 val. – eismas ribojamas Elektros, Vasario 16-osios, Kranto g., Respublikos g., dalyje P. Puzino ir J. Urbšio gatvėse.
Rugsėjo 12 d. 6.00–17.00 val. – dėl Karaliaus Mindaugo husarų bataliono ginklų ir karinės technikos parodos ribojamas įvažiavimas į Savanorių a. dalį nuo V. Kudirkos g. iki Laisvės a.
Rugsėjo 12 d. 17.00 16.00–19.00 val. dėl šventinės eisenos bus ribojamas eismas Nemuno g. dalyje nuo Parko g. iki Taikos al., Taikos al., Respublikos g. dalyje nuo Taikos al. iki A. Jakšto g., A. Jakšto g., Smėlynės g. dalyje nuo A. Jakšto g. iki J. Basanavičiaus g., J. Basanavičiaus g. dalyje nuo Smėlynės g. iki Elektros g. ir Elektros g.
Rugsėjo 13 d. 6.00–18.00 val. Paliūniškio g. atkarpoje vyks automobilių slalomo varžybos, todėl eismas čia taip pat bus laikinai stabdomas.
Po miesto gimtadienio renginių – nemokami autobusai
Kad po vakaro renginių būtų patogu grįžti namo, rugsėjo 11 ir 12 d. po pagrindinių koncertų iš miesto centro pagrindinėmis kryptimis kursuos papildomi autobusai. Kelionės jais bus nemokamos.
Kviečiame panevėžiečius ir miesto svečius šį savaitgalį rinktis tai, kas artima jums, susitikti miesto erdvėse, atrasti naujas patirtis ir švęsti drauge. Susitikime 523-iajame Panevėžio gimtadienyje!
Išsami 523-iojo Panevėžio miesto gimtadienio programa – paneveziogimtadienis.lt.
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