Pademonstravo gebėjimą kalbėti atvirkščiai: kaunietės pasirodymas scenoje paliks be žado

Erlanda – šokiu gyvenanti mergina. Ji šoka jau septyniolika metų, iš kurių šešerius dar ir moko to kitus. Scenoje ji jaučiasi kaip namie, tačiau šįkart į „Lietuvos talentus“ Erlanda atėjo ne tam, kad šoktų.
Mergina nusprendė parodyti visai kitą savo pusę – gebėjimą kalbėti atvirkščiai, t. y. tarti žodžius nuo galo taip sklandžiai, tarsi kalbėtų įprastai.
„Lietuvos talentuose“ yra daug šokėjų, konkurencija tikrai didelė. Todėl šįkart norėjau parodyti ką nors visiškai kitokio“, – prieš lipdama į sceną pasakos dalyvė.
Erlanda paatviraus, kad šis neįprastas gebėjimas – lyg jos asmeninės istorijos dalis.
„Visą gyvenimą save nuvertinau, galvojau, kad esu kitokia“, – atskleis ji.
Vos Erlandai prisistačius, teisėjas Marijus Mikutavičius šyptelės ir šmaikščiai mestels, kad gal tai – ne talentas, o liga?
Tačiau jau po kelių akimirkų juokas virs nuoširdžia nuostaba. Kai mergina pradės demonstruoti savo talentą, salėje įsivyraus tyla – visi klausysis, kaip Erlanda be jokio vargo taria žodžius atbulai.
Teisėjai nuspręs merginai mesti iššūkį – duos ne tik lietuviškų, bet ir kitų kalbų žodžių, kad išbandytų jos gebėjimą kalbėti atvirkščiai įvairiomis kalbomis. Tai Erlandos nė kiek nesuglumins, o savo pasirodymu ji dar labiau prikaustys žiūrovų dėmesį.
„Ji tai jaučia kaip duotybę – tai yra talentas“, – po pasirodymo sužavėta sakys Anželika Cholina.
Teisėja pabrėš, kad toks gebėjimas neįmanomas be išskirtinio pojūčio kalbai ir garsui.
Ar Erlandai pavyks savo unikaliu gebėjimu pelnyti teisėjų simpatijas ir žingsnį į kitą etapą? Visa tai sužinosite jau šio sekmadienio laidoje.
„Lietuvos talentai“ – sekmadieniais 19.30 val. per TV3.
