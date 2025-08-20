Viena, kuri anksčiau šį milžinišką televizijos šou surengė 1967 ir 2015 m., nurungė savo konkurentą Insbruką, vakarų Tirolio provincijos sostinę.
Paaiškėjo, kur 2026 metais vyks „Eurovizijos“ dainų konkursas
2025-08-20 09:41
Didžiausio pasaulyje tiesiogiai transliuojamo muzikos renginio „Eurovizijos“ dainų konkurso šeimininke 2026 m. buvo pasirinkta Viena, trečiadienį paskelbė Austrijos visuomeninis transliuotojas ORF.
Paaiškėjo, kur 2026 metais vyks „Eurovizijos“ dainų konkursas / Scanpix nuotr.
