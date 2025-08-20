 Paaiškėjo, kur 2026 metais vyks „Eurovizijos“ dainų konkursas

Paaiškėjo, kur 2026 metais vyks „Eurovizijos“ dainų konkursas

2025-08-20 09:41
Marius Jakštas (ELTA)

Didžiausio pasaulyje tiesiogiai transliuojamo muzikos renginio „Eurovizijos“ dainų konkurso šeimininke 2026 m. buvo pasirinkta Viena, trečiadienį paskelbė Austrijos visuomeninis transliuotojas ORF.

Paaiškėjo, kur 2026 metais vyks „Eurovizijos“ dainų konkursas / Scanpix nuotr.

Viena, kuri anksčiau šį milžinišką televizijos šou surengė 1967 ir 2015 m., nurungė savo konkurentą Insbruką, vakarų Tirolio provincijos sostinę.

Šiame straipsnyje:
Eurovizija
dainų konkursas
Viena

