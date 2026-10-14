Orijus Gasanovas prabilo apie sunkią ligą: iki paskutinės sekundės gyvensiu būtent taip

Dar rugsėjo pradžioje O. Gasanovas svečiavosi Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje.
Susitikimas sulaukė išskirtinio susidomėjimo – bibliotekos renginių salėje susirinko daugiau nei 100 žmonių.
Čia O. Gasanovas pasakojo apie nuotykius, netikėtas pažintis, kurioziškus nutikimus ir televizijos projektų užkulisius. Keliautojas taip pat dalijosi gastronominiais atradimais bei pasakojimais apie knygų atsiradimą, jose sugulusias patirtis bei istorijas.
„Atviras, charizmatiškas ir puikų humoro jausmą turintis svečias nuo pirmųjų minučių įtraukė auditoriją. Susitikimą lydėjo juokas, smalsūs klausimai ir gyvos emocijos, o kiekvienas pasakojimas salę tarsi perkeldavo į vis kitą pasaulio kampelį“, – buvo rašoma bibliotekos pranešime.
Be to, susitikimo metu žinomas vyras paatviravo ir jautresne tema. O. Gasanovas prabilo apie savo diagnozę – sunkią astmos formą.
„Jeigu aš pradėčiau vardint savo ligas, jūs pasijustumėte labai sveiki, žinokit. Aš neįgalumo pažymėjimą turėjau būdamas vienuolikos metų jau... Aš turiu labai sunkios formos astmą. Ir čia tik pradžia.
Ar gydytojai rekomenduoja man tiek daug keliauti? Gal ir ne itin, bet aš visada sakau, kad iki paskutinės sekundės gyvensiu būtent taip. Jaučiuosi laimingas, kai mano gyvenime vyksta daug dalykų. Jei bet kurią akimirką „užsilenksiu“, tikrai mirčiau laimingas“, – O. Gasanovo žodžius citavo portalas tv3.lt.
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