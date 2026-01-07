Oficialiai nutraukta Kidman ir Urbano santuoka

N. Kidman pernai pateikė skyrybų prašymą. Superžvaigždžių skyrybos visuomenei buvo netikėtos, nors joms akivaizdžiai buvo ruoštasi jau kurį laiką. Skyrybų prašymo pateikimo dieną visi teisiniai klausimai dėl turto ir globos teisių jau buvo išspręsti ir pasirašyti.
Remiantis sutartu planu, abi poros paauglės dukros 306 dienas per metus gyvens su N. Kidman, o likusias 59 dienas – su K. Urbanu. Pora susitarė ir dėl finansų. Dokumentai rodo, kad nė vienam iš tėvų nėra reikalingas išlaikymas. Bendras poros turtas padalytas maždaug po lygiai.
N. Kidman ir K. Urbanas yra dvi iš didžiausių pastarųjų dešimtmečių Australijos žvaigždžių. Jiedu susipažino 2005 m. per renginį Los Andžele, skirtą pagerbti australus. Po metų pora susituokė Sidnėjuje. Tai atlikėjui buvo pirmoji santuoka, o N. Kidman – antroji. Aktorė 1990–2001 m. buvo ištekėjusi už aktoriaus Tomo Cruise.
