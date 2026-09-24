Nyderlandai grįžta į „Euroviziją“

„Nuo 2027 metų Nyderlandų visuomeninis transliuotojas vėl dalyvaus „Eurovizijos“ dainų konkurse su olandų atstovu. Nepriklausoma ekspertų komanda atidžiai prižiūrės su pasirodymu susijusį procesą“, – teigė nacionalinis visuomeninis transliuotojas NPO.
Rugpjūtį Nyderlandų atstovą rinkęs ir konkursą rodęs transliuotojas AVROTROS pasitraukė, pareiškęs, kad renginio „nebegalima laikyti neutraliu“ dėl nesutarimų, susijusių su karu Gazos Ruože.
„Nuo to laiko Europos transliuotojų sąjunga (EBU) ėmėsi reikšmingų veiksmų dėl „Eurovizijos“ dainų konkurso taisyklių“, – teigė NPO.
Pripažindama, kad konkursas Nyderlanduose kelia „dvejopus jausmus“, NPO teigė „aiškiai paprašiusi EBU vėl padaryti vienijantį festivalio pobūdį svarbia renginio dalimi“.
NPO žiniasklaidos direktorius Jurre Bosmanas (Jurė Bosmanas) pranešime teigė: „Svarbu, kad kaip visuomeninis transliuotojas, ypač šiuo metu, liktume šio vienijančio Europos renginio dalimi.“
Pastaruoju metu konkursas susidūrė su boikotų banga dėl Izraelio dalyvavimo, protestuojant prieš šios šalies kruviną puolimą Gazos Ruože, kurį išprovokavo 2023 metais įvykdyti „Hamas“ kovotojų išpuoliai.
Rugpjūtį organizatoriai paskelbė, kad neleis jokiai ginkluotame konflikte dalyvaujančiai šaliai rengti konkurso.
Tačiau pasitraukdamas AVROTROS teigė, kad šie pakeitimai „nesuteikia pakankamai tikėjimo, kad atkurtas nepriklausomas ir neutralus „Eurovizijos“ dainų konkurso pobūdis“.
„Bangaranga“
Kitų metų „Eurovizijos“ – didžiausio pasaulyje tiesiogiai transliuojamo muzikos renginio – savaitė prasidės gegužės 11 dieną Bulgarijos Burgaso mieste, įsikūrusiame prie Juodosios jūros.
Tai bus pirmas kartas, kai ši Balkanų šalis rengs konkursą, bulgarų dainininkei Darinai Jotovai, žinomai kaip Dara, laimėjus šių metų konkursą Austrijos sostinėje Vienoje su kūriniu „Bangaranga“.
Po įkūrimo 1955 metais „Eurovizija“ tapo didžiausia popmuzikos platforma, iškėlusia Švedijos dievukus ABBA į pasaulinę šlovę, taip pat padėjusia išgarsėti Celine Dion (Selin Dion), Cliffui Richardui (Klifui Ričardui) ir Oliviai Newton-John (Olivijai Niuton-Džon).
2026 metų konkursą stebėjo 131 mln. žiūrovų – 35 mln. mažiau nei ankstesniais metais, penkioms šalims jį boikotavus dėl Izraelio dalyvavimo.
Nyderlandai, Islandija, Ispanija, Airija ir Slovėnija pasitraukė iš 2026 metų konkurso, o pastarosios trys apskritai atsisakė jį transliuoti.
Airija paskelbė tęsianti boikotą 2027-aisiais. Kitų šalių oficialaus apsisprendimo dar laukiama.
Olandai dalyvavo pačiame pirmame „Eurovizijos“ dainų konkurse 1956 metais ir jį laimėjo penkis kartus.
Naujausias jų laimėtojas buvo Duncanas Laurence'as (Dunkanas Lorensas), kurio daina „Arcade“ laimėjo konkursą 2019 metais ir vėliau užėmė pirmąsias vietas pasaulio topuose.
Pasak „Eurovizijos“ interneto svetainės, tai buvo pirmoji konkurso daina, pasiekusi milijardą perklausų platformoje „Spotify“.
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