 Nuo gimtadienio šurmulio pabėgęs Grigaitis: kiekvieno sparnai gali nunešti labai toli

Nuo gimtadienio šurmulio pabėgęs Grigaitis: kiekvieno sparnai gali nunešti labai toli

2026-08-30 22:43
Pranešimas spaudai

Sekmadienį gimtadienį minintis Žilvinas Grigaitis šiemet nusprendė sulaužyti ilgametę tradiciją. Kasmet draugus suburiantis į įspūdingas, elegancija ir dėmesiu detalėms garsėjančias šventes, šįkart jis pasirinko visai kitokį scenarijų. Vietoje prašmatnaus vakarėlio Žilvinas išskrido į Paryžių, kur gimtadienį nusprendė skirti tik sau, ramybei ir vidiniams gyvenimo apmąstymams.

Žilvinas Grigaitis

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Dar skrisdamas į Prancūzijos sostinę jis pasidalijo gimtadienio linkėjimu: „Gyvenimo greitis juda kosminiu greičiu, bet ar mums reikia lėkti paskui jį, tai kiekvieno asmeninis reikalas ir sprendimas. Būkite savimi, mokėkite atleisti, nepykti ir pasijuokti iš savęs. Visada turėkite planų ateičiai, nors ir kosminių, nes kiekvieno sparnai tikrai gali jus nunešti ten, kur norite. Už norus ir svajones, už šviesą ir pagarbą. Su meile, ZG.“

Prie sveikinimo Ž. Grigaitis dalijasi ir pirmosiomis akimirkomis iš kelionės į Paryžių. Šiemet savo gimtadienį jis pasitinka kitaip nei įprastai – be šventinio šurmulio, skirdamas laiko sau, apmąstymams ir naujiems gyvenimo planams. 

Šiame straipsnyje:
Žilvinas Grigaitis
Paryžius
gimtadienis

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