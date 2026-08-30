Nuo gimtadienio šurmulio pabėgęs Grigaitis: kiekvieno sparnai gali nunešti labai toli

Dar skrisdamas į Prancūzijos sostinę jis pasidalijo gimtadienio linkėjimu: „Gyvenimo greitis juda kosminiu greičiu, bet ar mums reikia lėkti paskui jį, tai kiekvieno asmeninis reikalas ir sprendimas. Būkite savimi, mokėkite atleisti, nepykti ir pasijuokti iš savęs. Visada turėkite planų ateičiai, nors ir kosminių, nes kiekvieno sparnai tikrai gali jus nunešti ten, kur norite. Už norus ir svajones, už šviesą ir pagarbą. Su meile, ZG.“
Prie sveikinimo Ž. Grigaitis dalijasi ir pirmosiomis akimirkomis iš kelionės į Paryžių. Šiemet savo gimtadienį jis pasitinka kitaip nei įprastai – be šventinio šurmulio, skirdamas laiko sau, apmąstymams ir naujiems gyvenimo planams.
Naujausi komentarai