Netikėtas pasirodymas: Donato Motiejūno sužadėtinė Brigita pribloškė sekėjus

2026-01-13 16:47
Brigita Juodelytė

Naujųjų metų pradžia Donato Motiejūno sužadėtinės, modelio Brigitos Gaižauskaitės, sekėjams tapo netikėta ir malonia staigmena. Sausio 1-ąją socialiniuose tinkluose pasirodęs trumpas vaizdo įrašas, kuriame moteris demonstruoja savo šokių įgūdžius, sulaukė didelio susidomėjimo ir daugybės teigiamų reakcijų.

Brigita Gaižauskaitė ir Donatas Motiejūnas
Brigita Gaižauskaitė ir Donatas Motiejūnas / Asmeninio archyvo nuotr., Vaizdo įrašo stop kadras

Vos kiek daugiau nei minutės trukmės vaizdo įraše B. Gaižauskaitė energingai ir užtikrintai juda pagal Elji ir Shaydee dainos „Ek c tou“ ritmą. Dėmesį patraukė ne tik jos judesių tikslumas ir muzikalumas, bet ir drąsus pasirinkimas šokti avint aukštakulnius – akivaizdu, tai pareikalavo ypatingos pusiausvyros ir technikos.

Įraše Brigita vilkėjo sportines kelnes ir juodą liemenėlę, o minimalistinis įvaizdis leido visą dėmesį sutelkti būtent į judesį ir emociją. 

Savo vaizdo įrašu moteris sutiko pasidalyti ir su mūsų portalo skaitytojais.

Tūkstančiai peržiūrų ir palaikymo žinučių

Internautų reakcija buvo pastebima akimirksniu. Šiuo metu vaizdo įrašas jau peržiūrėtas apie 39 tūkstančius kartų, o paspaudimų „patinka“ skaičius viršijo 1,2 tūkst.

Komentaruose sekėjai negailėjo komplimentų – daugelis stebėjosi Brigitos drąsa, natūralumu ir užtikrintumu. Kai kurie rašė, kad tokio pasirodymo nesitikėjo, kiti teigė, jog įrašą peržiūrėjo ne vieną kartą.

Nors B. Gaižauskaitė visuomenėje dažniau matoma kaip modelis ir žinomo krepšininko sužadėtinė, šis vaizdo įrašas parodė, kad ji turi kur kas daugiau talentų, kuriuos drąsiai atskleidžia savo auditorijai.

