Ne tik Oksana Pikul? Prabilta, kam dar galėjo būti siūlytas garsusis Dominyko Dirksčio planas

LNK laidos „Už ar prieš“ dalyviai aptars garsiai nuaidėjusį D. Dirksčio ir O. Pikul santykių planą, kuris, kaip paskelbė pats Dominykas, tebuvo kruopščiai sudėliotos rinkodaros strategijos dalis. Paviešintame dokumente – suplanuota draugystė, užuominos apie užsimezgusius santykius, pirmieji vieši pasirodymai kartu, sužadėtuvės ir net nėštumas.
Pats D. Dirkstys į laidą neatvyko. Už dalyvavimą laidoje kovotojas paprašė 5 tūkstančių eurų honoraro.
Žurnalistas, redaktorius ir prodiuseris Edvardas Žičkus sako girdėjęs, kad planas galėjo būti dar platesnis, nei buvo parodyta viešumoje, o jo vertė – gerokai didesnė.
„Pačioje pradžioje tai buvo kaip naujo serialo pirma serija – nauja pora, bombinės nuotraukos. Ir iš tikrųjų tomis dienomis portaluose prezidento pasisakymai ar politiniai debatai buvo skaitomi tris kartus mažiau nei Oksanos ir jo draugo nuotraukos“, – laidoje kalbės E. Žičkus.
Teigiama, kad toks planas galimai buvo siūlomas žinomai atlikėjai ir dar vienai socialinių tinklų žvaigždei.
Marketingo specialistė Monika Sesickaitė laidoje svarstys, kiek galėjo būti verta tokio masto viešumo kampanija.
„Pati UTMA tikrai galėjo sumokėti pusę milijono, nes reklamos gavo jie daug. Jie viską puikiai padarė – ką norėjo, tą susirinko. Dėmesį gavo, uždarbį gavo. Kaip turkiškas serialas – viskas padaryta“, – sakys rinkodaros specialistė Monika Sesickaitė.
Ji pridurs, kad O. Pikul tokiame projekte galėjo dalyvauti ir dėl papildomos naudos savo veiklai.
„Tuo metu ji aktyviai reklamavo savo produktus, vystė verslą, todėl tokia istorija galėjo būti naudinga ir jai pačiai“, – svarstys ji.
Laidos dalyviai sutars – visais laikais asmeninis gyvenimas buvo viena geriausiai parduodamų prekių.
„Aš taip nesugebėčiau, nes moteriai reikia labai daug atlaikyti. Ta nuolatinė kritika, „heitas“, sudėtinga tai atlaikyti. Aš pati esu buvusi situacijose, kai tave pastoviai aptarinėja ir bet koks vairuotojas gali prieiti ir pasakyti, ką apie tave galvoja“, – atviraus Rūta Banionytė, geriau žinoma kaip „Šokoladas sielai“.
Vis dėlto ne visi į tokius rinkodaros triukus žiūri palankiai.
„Aš nepirkčiau iš žmogaus kremuko, kuris prieš tai sakė, kad yra nėščias, o vėliau paaiškėjo, kad tai tėra plano dalis. Aš tokiam planui tikrai nepasirašyčiau“, – laidoje teigs Seimo narys Matas Maldeikis.
Diskusijoje dalyvaus ir jo mylimoji, kibernetinio saugumo ekspertė Agnė Turskienė. Ir jų santykiai ne kartą buvo aptarinėjami viešojoje erdvėje, svarstant, ar tai nėra naudinga politiniam įvaizdžiui.
„Mes su Matu neišsitraukėm dar nė vienos kortos. Tai jau artėjant rinkimams... erotinė fotosesija“, – juokaus A. Turskienė.
Kur yra riba tarp geros rinkodaros ir žiūrovo apgaulės? Ar viešumoje žinomi žmonės gali naudoti savo asmeninį gyvenimą kaip reklamos priemonę? Ir ar auditorija atleidžia, kai paaiškėja, kad emocijos buvo suplanuotos iš anksto?
Atsakymai ir karšta diskusija – šį ketvirtadienio vakarą, 20 val., LNK laidoje „Už ar prieš“.
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