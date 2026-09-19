Naują meilę radusi Partikė sulaužė dvi savo taisykles – per pusmetį pasikeitė ir jos išvaizda

Meilėje žinoma moteris niekada nesirinko lengviausio kelio. Nors romantiškų santykių jos gyvenime netrūko, po kiekvieno nusivylimo nuomonės formuotoja vėl ir vėl ryždavosi atverti širdį naujiems jausmams.
Tiesa, šįkart Justina buvo nusistačiusi kelias taisykles – jokio užsieniečio ir jokio jaunesnio vyro. Tačiau sutikusi 32-ejų iš Lenkijos kilusį Areką Kapuscinskį, jas pati ir sulaužė.
„Su Areku tarsi vėl grįžau į paauglystę – pirmą kartą po daugybės metų pajutau tą visas kliūtis nušluojančią cunamio bangą“, – pirmuosius susitikimus su mylimuoju prisiminė Justina, LNK laidos „Bus visko“ kūrėjams papasakojusi visą audringos jų pažinties istoriją.
Nauja meilė – ne vienintelis didelis pokytis Justinos gyvenime. Pastarąjį pusmetį jos sekėjai pastebėjo ryškią išvaizdos permainą – Justina numetė 28 kilogramus. Socialiniuose tinkluose netruko atsirasti spėlionių, kad prie to prisidėjo vienas pastaruoju metu itin madingas vaistas.
Nuomonės formuotoja atvira – kova su antsvoriu jai nėra naujiena. Kadaise ji svėrė beveik 130 kilogramų ir dėl to ilgus metus buvo kamuojama daugybės kompleksų. Nusprendusi pasikeisti, Justina ryžosi operacijoms – skrandžio apylanka ir žiedas turėjo sumažinti alkio jausmą, bet netikėtai sukėlė komplikacijas, galėjusias pasibaigti rimta liga. Tai privertė atsikvošėti ir pažvelgti į save kitomis akimis.
Apie naujus J. Partikės meilės džiaugsmus, būdus pamilti save bei viešumo kainą – šią šeštadienio pavakarę, 17.30 val., laidoje „Bus visko“ per LNK.
Naujausi komentarai