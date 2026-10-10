Muzikos padangėse – staigmena: Britney Spears pristatė bendrą savo ir Justino Timberlake'o dainą

44 metų dainininkė lapkričio 6 d. ketina išleisti specialų savo albumo „Britney“ 25-mečiui skirtą leidimą.
Prieš pasirodant šiam leidimui, ji pristatė dainą „She'll Never Be Me“, kuri iš pradžių buvo įrašyta trečiajam, pačios atlikėjos vardu pavadintam albumui, pasirodžiusiam 2001 m.
B. Spears dainą parašė kartu su dar trimis autoriais, tarp jų – tuometiniu savo vaikinu J. Timberlake'u.
Dainoje atlikėja kritikuoja buvusį mylimąjį už tai, kad šis užmezgė santykius su į ją panašia moterimi.
Dainoje skamba žodžiai apie tai, kad niekas negalės pakeisti atlikėjos, o buvusio mylimojo naujoji draugė niekada nebus tokia kaip ji.
Nors pati B. Spears dainos išleidimo nekomentavo, oficialioje jos paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbta, kad iki jubiliejinio albumo pasirodymo kiekvieną savaitę gerbėjų laukia naujos staigmenos.
„She'll Never Be Me“ yra pirmoji iš penkių dainų, kurios pirmą kartą bus išleistos papildytoje albumo „Britney“ versijoje.
Į dainų sąrašą taip pat įtrauktos „Am I A Sinner“, „When I Say So“ ir „My Big Secret“, taip pat studijinė kūrinio „Right Now (Taste The Victory)“ versija. Pastarasis kūrinys pirmą kartą nuskambėjo 2002 m. pasirodžiusioje gėrimo „Pepsi“ reklamoje, kurioje nusifilmavo B. Spears.
Albumas „Britney“ pasirodė po didžiulės pirmųjų dviejų dainininkės albumų „...Baby One More Time“ ir „Oops!... I Did It Again“ sėkmės.
Pagrindinis jo singlas „I'm A Slave 4 U“ JAV muzikos žurnalo „Billboard“ populiariausių dainų šimtuke pakilo iki 27-os vietos.
Vienintelis kitas B. Spears ir J. Timberlake'o bendras kūrinys „What It's Like To Be Me“ buvo paskutinė originalaus albumo daina. 2003 m. šis albumas buvo nominuotas „Grammy“ apdovanojimui geriausio popmuzikos vokalinio albumo kategorijoje.
B. Spears ir J. Timberlake'as pirmą kartą susitiko 1992 m. televizijos laidos „The Mickey Mouse Club“ filmavimo aikštelėje, o 1999–2002 m. buvo pora.
2023 m. išleistuose memuaruose „The Woman In Me“ B. Spears rašė, kad po jų išsiskyrimo jautėsi taip, tarsi visi būtų stoję buvusio grupės NSYNC nario pusėn.
„Tuo metu jaučiau, kad neturiu jokios galimybės papasakoti savo istorijos versijos. Negalėjau nieko paaiškinti, nes žinojau, kad niekas nepalaikys manęs, kai Justinas jau buvo įtikinęs pasaulį savąja įvykių versija. Nemanau, kad Justinas suvokė, kokią galią turėjo mane viešai gėdindamas. Nemanau, kad jis tai supranta net ir šiandien“, – rašė ji.
2018 m. B. Spears paskelbė apie koncertinį turą „Piece Of Me“ ir surengė pasirodymus Šiaurės Amerikoje bei Europoje. Tai buvo paskutinis iki šiol jos surengtas koncertinis turas.
2019 m. sausį B. Spears paskelbė neribotam laikui stabdanti muzikinę veiklą ir atšaukianti planuotus koncertus Las Vegase.
Vis dėlto 2022 m., praėjus metams po to, kai baigėsi 13 metų trukusi jos teisinė globa, dainininkė kartu su Eltonu Johnu išleido kūrinį „Hold Me Closer“.
Nors „She'll Never Be Me“ buvo įrašyta dar 2001 m., tai pirmoji B. Spears išleista daina nuo 2023 m., kai kartu su atlikėju will.i.am ji pristatė singlą „Mind Your Business“.
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