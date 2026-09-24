Musulmonai kirto Gyčiui Volkavičiui: kaip jo žmona gali dirbti striptizo šokėja?

„Nesu musulmonė, todėl galiu daryti, ką noriu“, – atsakys apie savo darbą paklausta Gyčio žmona. Vis dėlto toks paaiškinimas diskusijos neužbaigs. „Jeigu žmogus yra musulmonas, jis niekada negali leisti savo žmonai šokti striptizo“, – paprieštaraus vienas iš pašnekovų, muftijus Aleksandras Beganskas.
Gytis laidoje pasakos apie savo šeimą ir neslėps, kad trys žmonos jam atrodo ne problema, o džiaugsmas. „Aš gyvenu kaip rojuje kiekvieną dieną“, – sakys jis. Vyras taip pat atskleis turintis bilietus į Filipinus, kur ketina ieškoti ketvirtos žmonos.
Studijoje bus paliestas ir nepatogus klausimas: kas nutiktų moterims, jei šeima iširtų? Gytis paaiškins, kad Lietuvoje oficialiai įregistruota tik viena jo santuoka. Viena iš žmonų pripažins, kad skyrybų atveju ji pati turto negautų, tačiau, jos teigimu, jo gautų vaikai.
Kitų pašnekovų Gyčio pasakojimas neįtikins. „Prieš vedant ketvirtą žmoną pirmiausia reikėtų pasidomėti, kas yra islamas“, – jam rėš vienas islamo tyrinėtojas, lietuvis musulmonas Paulius Bergaudas. Pasak jo, viešai kalbėdamas apie savo gyvenimo būdą Gytis gali žmones suklaidinti dėl islamo taisyklių: „Jūs tikrai nereprezentuojat islamo.”
„Aš nesu tobulas, bet esu musulmonas ir reprezentuoju savo šeimą“, – atsikirs Gytis.
Ginčas dėl Gyčio šeimos taps tik viena audringos laidos dalimi. Po akcijos prie Kauno mečetės studijoje bus klausiama, kur baigiasi teisė protestuoti ir prasideda nepagarba tikintiesiems. Ar svetimos tradicijos kelia grėsmę Lietuvai, o gal labiau bijome to, ko nepažįstame?
Aštri diskusija – LNK laidoje „Už ar prieš?“ šį ketvirtadienio vakarą 20 val. per LNK.
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