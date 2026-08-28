„Su dideliu liūdesiu pranešame, kad šiandien mirė Jo Didenybė karalius Haraldas. Karalius Haraldas ramiai mirė Oslo universitetinėje ligoninėje penktadienį, rugpjūčio 28 d., 6.35 val.“, – teigiama karališkųjų rūmų pareiškime.
Mirė Norvegijos karalius Haraldas
2026-08-28 09:56
Penktadienį, eidamas 90-uosius metus, mirė Norvegijos karalius Haraldas V – vyriausias monarchas Europoje, pranešė karališkieji rūmai.
Mirė Norvegijos karalius Haraldas / Scanpix, magnific.com nuotr. koliažas
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