Mirė JAV kino legenda Robertas Redfordas

Jam buvo 89 metai.
R. Redfordas mirė miegodamas, o konkreti mirties priežastis neskelbiama, teigiama viešųjų ryšių firmos „Rogers & Cowan PMK“ generalinės direktorės Cindi Berger (Sindi Berger) pareiškime, kurį cituoja laikraštis „The New York Times“.
Susivėlusiais plaukais ir strazdanomis garsėjęs vyras proveržį padarė 1969 metais, kartu su Paulu Newmanu (Polu Niumanu) suvaidinęs malonų nusikaltėlį hipių vesterne „Bučas Kesidis ir Sandensas Kidas“ (Butch Cassidy and the Sandance Kid).
Po 20 metų aktoriaus karjeros jis pasitraukė už kameros ir ėmė dirbti režisieriumi, tapo „Oskaro“ laureatu.
Be to, R. Redfordas buvo vienas iš „Sundance“ festivalio, skirto pradedantiesiems nepriklausomiems kino kūrėjams, įkūrėjų.
R. Redfordas, atsidavęs aplinkosaugos aktyvistas, taip pat kovojo už Jutos, kurioje gyveno, natūralaus kraštovaizdžio ir išteklių išsaugojimą.
Jis gimė 1936 metų rugpjūčio 18 dieną Santa Monikoje, Kalifornijoje, buhalterio šeimoje.
Naujausi komentarai