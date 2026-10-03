 Michaelas Douglasas prisipažino išdavęs žmoną: romaną užmezgė filmavimo aikštelėje

Michaelas Douglasas prisipažino išdavęs žmoną: romaną užmezgė filmavimo aikštelėje

2026-10-03 17:12 kauno.diena.lt inf.

82-ejų aktorius Michaelas Douglasas prabilo apie dešimtmečius viešai neigtą romaną su aktore Kathleen Turner. Būsimoje atsiminimų knygoje „One Helluva Ride“ jis atskleidė, kad jų santykiai prasidėjo 1984 metais filmuojant juostą „Romancing the Stone“, nors tuo metu jis vis dar buvo vedęs pirmąją žmoną Diandrą Luker, praneša portalas „The Sun“.

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Michael Douglas
Michael Douglas / Scanpix nuotr.

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M. Douglasas knygoje prisimena, kad tarp jo ir K. Turner simpatija atsirado labai greitai.

„Kathleen buvo protinga, juokinga ir seksuali, turėjo gilų, sodrų balsą, kuris tapo jos vizitine kortele. Ji man iš karto patiko, ir mes iškart pajutome trauką vienas kitam“, – rašo aktorius.

Tuo metu vis dar buvo vedęs

M. Douglasas teigia, kad jo santuoka su D. Luker tuo metu išgyveno sunkų laikotarpį. Pasak aktoriaus, prieš susipažindamas su K. Turner jis taip pat turėjo romaną su filmo „Romancing the Stone“ scenariste Diane Thomas.

Savo situaciją filmuojant juostą aktorius apibūdina kaip „techniškai vedęs, bet gyvenantis atskirai“.

Žiūrovai, anot jo, pastebėjo ekrane matomą M. Douglaso ir K. Turner tarpusavio chemiją, tačiau abu aktoriai ilgus metus neigė, kad juos siejo romantiški santykiai. Viešai tai buvo aiškinama tuo, kad abu tiesiog mėgo flirtuoti.

„Tai buvo melas, skirtas apsaugoti mano žmoną ir sūnų, melas, kurį pasauliui sakėme 40 metų“, – rašo M. Douglasas.

„Mes stipriai vienas kitą įsimylėjome“

Atsiminimuose aktorius dabar pateikia kitokią įvykių versiją.

„Tiesa ta, kad filmuojant „Romancing the Stone“ Kathleen ir aš stipriai vienas kitą įsimylėjome ir pradėjome santykius“, – prisipažįsta jis.

Pasak M. Douglaso, jų ryšys vystėsi natūraliai. Jiedu gerbė vienas kitą, rūpinosi vienas kitu ir jautė stiprią tarpusavio trauką.

„Kaip ir kiekvienas kitas vaikinas pasaulyje tuo metu, buvau visiškai pakerėtas Kathleen“, – rašo aktorius.

Romanas nutrūko po žmonos apsilankymo

M. Douglaso teigimu, santykiai su K. Turner tęsėsi iki tol, kol filmavimo aikštelėje apsilankė jo žmona D. Luker.

Ji K. Turner aiškiai pasakė, kad jųdviejų santuoka vis dar tęsiasi. Po šio pokalbio K. Turner nusprendė nesikišti ir romantiški jos bei M. Douglaso santykiai baigėsi.

Nepaisant nutrūkusio romano, abu aktoriai ir toliau kartu vaidino filmuose iki 1989 metų.

Pirmoji santuoka truko iki 2000-ųjų

M. Douglasas su kino prodiusere D. Luker buvo susituokęs nuo 1977 iki 2000 metų.

Po 18 bendro gyvenimo metų D. Luker 1995-aisiais pateikė prašymą skirtis. Skyrybų procesas užsitęsė ir oficialiai buvo baigtas 2000 metais.

Vėliau M. Douglasas sutiko aktorę Catherine Zeta-Jones. Jie pirmą kartą susitiko 1998 metų rugpjūtį Dovilio amerikietiškų filmų festivalyje Prancūzijoje.

Viešbučio bare juos supažindino bendras draugas Danny DeVito. Tuo metu C. Zeta-Jones festivalyje pristatė filmą „The Mask of Zorro“, o M. Douglasas – „A Perfect Murder“.

Pora susituokė 2000 metais.

Šiame straipsnyje:
Michael Douglas
Kathleen Turner
Romancing the Stone
Michael Douglas romanas
Diandra Luker
Catherine Zeta-Jones
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