 Michaelas Douglasas prabilo apie ketvirtos stadijos vėžį: ligą siejo su oraliniu seksu

Michaelas Douglasas prabilo apie ketvirtos stadijos vėžį: ligą siejo su oraliniu seksu

2026-10-07 08:39 kauno.diena.lt inf.

Aktorius Michaelas Douglasas savo naujoje knygoje „One Helluva Ride“ prisiminė apie 2010 metais jam diagnozuotą ketvirtos stadijos gerklės vėžį. Aktorius pasakojo apie alinantį gydymą, smarkų svorio kritimą ir tai, kaip liga paveikė jo žmoną Catherine Zeta-Jones bei vaikus, rašo UNILAD.

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Michael Douglas
Michael Douglas / Scanpix nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

2013 metais kalbėdamas su „The Guardian“ M. Douglasas teigė, kad jo vėžys buvo susijęs su žmogaus papilomos virusu (ŽPV), o viruso perdavimą siejo su oraliniu seksu.

Dabar, prisimindamas tą gyvenimo laikotarpį, 82-ejų aktorius išsamiau aprašė, ką teko patirti gydantis.

Neteko apie 18 kilogramų

M. Douglasas rašo, kad ligos ir gydymo metu neteko maždaug apie 18 kilogramų.

„Tai buvo svoris, kurio iš tikrųjų neturėjau iš kur numesti“, – prisiminė jis.

Aktoriui buvo paskirtas septynias savaites trukęs spindulinės terapijos ir chemoterapijos kursas.

Šį laikotarpį jis pavadino „septyniais pragaro ratais“.

„Iš pradžių skausmas buvo stiprus, bet pakeliamas, tačiau trečią savaitę jau turėjau rimtų problemų“, – rašė M. Douglasas.

Sunku buvo ir jo šeimai

Aktorius prisipažino, kad diagnozė tapo sunkiu išbandymu ne tik jam pačiam, bet ir žmonai Catherine Zeta-Jones bei jų vaikams.

Pasak M. Douglaso, vaikams tuo metu buvo per mažai metų, kad jie suprastų, kaip veikia žiniasklaida ir žurnalai, todėl visa situacija jiems buvo traumuojanti.

Jis taip pat aprašė, kaip smarkiai gydymas išsekino organizmą.

„Sofa tapo mano kėde, darbo stalu, valgomojo stalu, lova ir gelbėjimosi plaustu visiško išsekimo jūroje“, – rašė aktorius.

Žinia apie remisiją pravirkdė

Po gydymo gydytojas M. Douglasui pranešė, kad liga yra remisijoje.

Aktorius prisipažino iš pradžių sunkiai galėjęs tuo patikėti.

„Pradėjau verkti“, – rašė jis.

M. Douglasas taip pat teigė, kad liga stipriai pakeitė jo požiūrį į gyvenimą.

„Pasakyti, kad vėžys mane nuleido ant žemės, būtų per maža. Jis privertė mane būti dėkingesnį už viską, ką turiu gyvenime“, – rašė aktorius.

„Atrodė tarsi atgimimas“

Atsigręždamas į tą laikotarpį M. Douglasas teigė, kad po ligos pasikeitė jo prioritetai.

„Apie tai sunku kalbėti, bet atrodė tarsi atgimimas. Mano prioritetai pasikeitė. Vėžys man parodė, kas yra šeima. Pajutau meilę, apie kurios egzistavimą anksčiau net nežinojau“, – rašė jis.

Pasak aktoriaus, po šios patirties į daugelį dalykų jis pradėjo žvelgti aiškiau ir labiau vertinti savo laiką.

„Viską mačiau šiek tiek aiškiau, šiek tiek šviesiau ir pradėjau daug sąmoningiau galvoti, kam skiriu savo laiką“, – teigė M. Douglasas.

Šiame straipsnyje:
Michael Douglas
Michael Douglas vėžys
gerklės vėžys
ketvirtos stadijos vėžys
chemoterapija
spindulinė terapija
Catherine Zeta-Jones
ŽPV
One Helluva Ride

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