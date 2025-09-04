Maldeikio mylimoji apie apkalbas: Matui tikrai neužtektų jo atlyginimo, kad mane išsinuomotų

Laidos metu bus domimasi apie A. Turskienės išpopuliarėjimą. Pirmasis jos viešas pasirodymas su M. Maldeikiu įvyko pavasarį, kai buvo filmuojami „Auksiniai svogūnai“. Anot žinomos moters, viskas tuo metu įvyko labai paprastai.
„Kadangi mes su Matu iš tiesų vienur, kitur prieš tai jau buvome pasirodę, natūralu, kad prasidėjo tam tikros apkalbos. Sklido daug dezinformacijos apie tai, kiek laiko esame kartu, domėtasi, kas ta blondinė, ką ji veikia. Atrodo, netgi laidoje jo klausė, ar tiesa, kad esame tam tikrą laiko tarpą, o mes su juo net pažįstami tada nebuvome.
Kai jis grįžo iš laidos, pasakiau: „Žinai, man atrodo, kad mes jau pasiekėme su tavimi tą etapą. Jei nekalbėsime patys apie mūsų santykius, mus pradės supti įvairios legendos, kas akivaizdu, jau atsitinka“. Tuomet spontaniškai paskambino, pakvietė Matą į renginį, sako: „Būsi vienas ar ne vienas?“, jis į mane pažiūrėjo, sakau: „Važiuojam“, – juokėsi A. Turskienė.
Ji neslėpė maniusi, kad toks pirmasis viešas pasirodymas bus greitai užmirštas, vis dėlto pastebėjo, jog ties vienu straipsniu apie poros debiutą viskas nepasibaigė.
„Galvojau, kad bus taip, bet, kadangi sėdžiu čia, tai išsitęsė į didesnį bumą“, – sakė kibernetinio saugumo specialistė.
Paklausta, ar toks dėmesys jos nevargina, A. Turskienė neslėpė kol kas to pasakyti negalinti.
„Šiandien man visai patinka tai, kas vyksta, galiu pasakyti – aš tuo mėgaujuosi. Man tai yra nauja, bet jau kelis mėnesius po to pirmo išėjimo einu į laidas, rašomi straipsniai, bet man tai patinka“, – šypsojosi moteris.
Iš vyrų yra gavusi ne vieną viliojantį pasiūlymą
D. Bunkus domėjosi, kaip ji reagavo į kalbas, susijusias su mintimi, kad M. Maldeikis ją „išsinuomavo“ žinomumo didinimui.
„Oi, šitas man labai patiko. Šitas buvo vienas geriausių. Žinai, ką aš pasakysiu, jei būčiau nuperkama, Matui tikrai neužtektų savo atlyginimo, kad mane išsinuomotų“, – juokėsi A. Turskienė.
O paklausta, ar būti gražia moterimi yra prakeiksmas, o gal priešingai, malonumas, kibernetinio saugumo specialistė teigė, kad viskas priklauso nuo to, kaip ši savybė panaudojama.
„Jei esi graži ir išnaudoji tai lengviems keliams... Akivaizdu, kad aš nesu taip dariusi <...> nemoku to išnaudoti ir tą pripažįstu. Supranti, aš ateinu į laidas, man tai įdomu, nes nauja patirtis, žinau, kad kiekvienas toks pasirodymas galbūt kažkur nuves. Naudojuosi galimybėmis, bet ten, kur atsiduria mano principai... Gyvenime esu labai daug kartų nepasinaudojusi įvairiomis galimybėmis, bet tai yra visiškai mano natūralus savo kūno vertinimas.
Esu gavusi labai daug įvairių pasiūlymų pradedant nuo butų, verslų, ko tik nori. Nebūtinai iš lietuvių, kaip aš sakau, apsėstų vyrų, kurie bandė įvairiais keliais prie manęs prieiti. Vienintelis dalykas, nesigailiu, kad nepasinaudojau tais pasiūlymais, nes dabar esu rami prieš save. Nesvarbu, kad vargstu, bandau įtvirtinti save, sunkiai dirbu, bet to nesigailiu. Nors tikrai galėjau nueiti tais keliais, manau, jie nebūtų nuvedę mane iki laimės ar pasididžiavimo savimi“, – sakė A. Turskienė.
Atviras pokalbis su Agne Turskiene – šį šeštadienį, 23 val., laidoje „Nuogas pokalbis su Danieliumi Bunkumi“ per „Delfi TV“.
Naujausi komentarai