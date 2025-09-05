Lietuvos garsenybių vaikų mokslai kainuoja šimtus tūkstančių eurų

Laidoje netrūks skaičių, kurie privers išsižioti. Kembridže studijuosiantis Emilijus Latakas atskleidė, jog jo mokslai atsieis 63 tūkstančius eurų per metus. „Norint mokytis viename iš Kembridžo koledžų, ne tik reikia sumokėti už mokslą, bet ir parodyti, kad turi pakankamai lėšų pragyvenimui. Be stipendijų tokias sumas kasmet padengti būtų neįmanoma“, – sakė jis.
„Fėjų slėnio“ įkūrėja Aurelija Čižauskaitė-Butkaliuk pasakojo apie dukros svajones studijuoti prestižinėje Niujorko Juilliardo meno mokykloje. Tokia investicija tėvams kainuotų apie 78 tūkstančius dolerių per metus. „Turint tokį gražų dukters kūrybinės veiklos aprašą kreipėmės į fondus – ir yra susidomėjimas“, – teigė ji.
Ne ką mažiau stebina ir žinomo Mariaus Jovaišos patirtis. Verslininko vaikai nė dienos nėjo į valstybinę mokyklą, o vien tik trijų vaikų mokykla per metus atsieina beveik 30 tūkstančių eurų. „Privatus mokslas turi privalumų. Kiek stebiu valstybės pastangas reformuoti švietimą, matau daug bejėgiškumo ir bandymų išrasti dviratį, kuris jau seniai išrastas. Man buvo svarbu, kad vaikai labai sklandžiai kalbėtų angliškai. Viskas mokykloje mokoma anglų kalba, jie auga tolerantiškoje aplinkoje“, – kalbėjo jis.
Dar viena atvira patirtimi pasidalijo muzikantas Stano, šiemet tris iš keturių vaikų pervedęs iš privačios mokyklos į valstybinę. „Vienu momentu supratau, kad mokamas mokslas tapo nebepakeliama finansine našta, nors jokių priekaištų privačiai mokyklai neturėjau. Bijojau perkelti vaikus, nes galvojau, kad pasikeis sąlygos, dėmesys ar pasiekimai. Bet man pasisekė – pats apžiūrėjau naują visuomeninę mokyklą, pakalbėjau su direktoriumi, kuris pasirodė esantis ir gitarų būrelio mokytojas. Žmogus su polėkiu, su plačiu požiūriu į gyvenimą. Visa mokykla tokia“, – džiaugėsi atlikėjas.
Ar tikrai vien didžiulės investicijos į mokslą garantuoja vaikams sėkmę? O gal svarbiau mokyklos atmosfera, pedagogų požiūris ir vaiko motyvacija? Diskusijoje – ryškiausios patirtys, realūs skaičiai ir tėvų išgyvenimai, kurie privers susimąstyti.
