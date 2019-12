Lietuvoje Kalėdas sutikusi britų žvaigždė L. Ball gyrė lietuviškus patiekalus

„Buvo nuostabu. Puikiai praleidau laiką su savo draugais, kuriuos turiu čia, Lietuvoje. Šiemet mano Kalėdos buvo tarptautinės – nuostabiuose Martyno namuose skambėjo net keturios kalbos. Buvo puiku. Niekuomet anksčiau neteko švęsti Kūčių. Britanijoje mes Kalėdų išvakarėse, vidurnaktį, einame į bažnyčią, tačiau tikroji šventė prasideda tik Kalėdų rytą. Todėl buvo labai gera pažinti naujas tradicijas“, – įspūdžiais dalinosi L. Ball ir džiaugėsi dovanų gavusi medaus bei kitų lietuviškų produktų.

Be to, atlikėja sako atradusi, kad jiedu su M. Levickiu – puikus duetas ne tik scenoje, bet ir virtuvėje. „Maistą ruošėme drauge. Nuolat juokavome, kad puikiai derame ir scenoje, ir virtuvėje. Ant šventinio stalo turėjome daug tradicinių lietuviškų patiekalų, tačiau turėjome ir šį tą britiško – per Kalėdas orkaitėje kepėme kalakutą su bulvėmis. Buvo labai skanu, tačiau mano mėgstamiausi šių švenčių patiekalai buvo spanguolių kisielius, kūčiukai ir silkė“, – atrastais naujais skoniai džiaugiasi L. Ball.

Švenčių dienomis moteris turėjo laiko susipažinti ne tik su lietuvių tradicijomis bei patiekalais, bet ir pasidairyti po pasipuošusį Vilnių. Martynas savo viešniai aprodė katedrą ir, žinoma, miesto eglutę. „Ji fantastiška. Mes net sutikome Kalėdų Senelį. Nuostabios Kalėdos“, – tikino atlikėja, didžiąsias metų šventes dažnai praleidžianti Brazilijoje, kur gyvena brolis.

L. Ball Vilniuje sutiks ir Naujuosius metus, o į Britaniją grįš tik sausio pradžioje, po paskutinio turo „Cinema“ koncerto. „Žinau, kad Martynas jau yra visko priplanavęs ir Naujųjų metų sutikimui. Esu tikra, kad bus taip pat nuostabu. Lietuva tikrai yra mano mėgstamiausia šalis pasaulyje“, – atvirauja smuikininkė ir vokalistė.

Liaupsių L. Ball negaili nei Lietuvai, nei lietuviams, taip pat ypač džiaugiasi savo pasirodymu turo „Cinema“ koncertuose, kuriuose skamba jos taip mylima kino filmų muzika. „Man didžiulė garbė pasirodyti Martyno koncertuose ir taip užbaigti metus. Jis nuostabus atlikėjas. Viskas, prie ko jis prisiliečia, yra tobula. Toks pat yra ir „Cinema“ turas. Tai įspūdingas aukščiausio pasaulinio lygio šou“, – didžiuojasi britė.

L. Ball gali pasigirti dar ir tuo, kad ji yra moteris, su kuria M. Levickis uždainavo. „Dėl to jaučiuosi labai ypatinga ir tuo mėgaujuosi. Duetas su Martynu – mano bene mėgstamiausia šou dalis. Man didžiulė garbė. Mus su Martynu scenoje sieja išties ypatingas ryšys. Tai chemija“, – šypsosi atlikėja.

„Cinema“ koncertuose L. Ball ir M. Levickio duetas skamba net du kartus – kartu jie atlieka kūrinius „Shallow“ ir „You Raise Me Up“. Kad L. Ball puiki dainininkė publika jau žinojo, tačiau Martyno vokaliniai sugebėjimai nustebino daugelį. Po kiekvieno turo koncerto iki šiol tik kaip be galo talentingas akordeonistas pažinotas Martynas, socialiniuose tinkluose sulaukia daugybės gerbėjų komplimentų ir dėl savo vokalo.

Nors L. Ball biografijoje daugybė išskirtinių pasirodymų svarbiausiose pasaulio scenose, dabar ji nekantriai laukia susitikimų su Lietuvos publika. Rytoj, šeštadienį, gražiausia kino filmų muzika skambės Klaipėdos „Švyturio“ arenoje, sekmadienį – Panevėžio „Cido“ arenoje. Publikos ypač palankiai vertinamo turo „Cinema“ paskutinis akordas 2020 m. sausio 5 d. nuskambės Vilniaus „Siemens“ arenoje. Į finalinį turo koncertą iš D. Britanijos atskris ir L. Ball mama.