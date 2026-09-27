Lemtingą vakarą pravirko Iglė ir Katažina

Iki šiol devyni duetai savo gebėjimus demonstravo be baimės iškristi iš projekto. Visgi šį sekmadienį bus susumuoti keturių laidų balai, o dvi mažiausiai taškų surinkusios poros bus priverstos kautis dėl išlikimo. Kas iš jų paliks projektą, o kas keliaus toliau, nuspręs LNK studijoje susirinkę žiūrovai.
Intrigos prieš lemtingą vakarą netrūksta ir pažvelgus į bendrą rezultatų lentelę. Po trijų laidų pirmauja Ainis Storpirštis ir Rūta Ruginytė, surinkę 118 balų, tačiau kur kas didesnė įtampa – lentelės apačioje. Donatą Balvočių ir Gretą Bulovaitę, turinčius 108 balus, nuo dviejų artimiausių duetų skiria vos du taškai. Po 110 balų yra surinkę Anžela Adamovič-Gečienė ir Artūras Janauskas bei Sandra Carrillo ir Adomas Grinius. Tad ketvirtosios laidos pasirodymai dar gali gerokai pakeisti duetų išsidėstymą prieš išlikimo kovą.
„Šį vakarą pasitinkame su dvejopais jausmais. Laukiame, ką parodys dalyviai, bet vakaro pabaiga turbūt nebus tokia linksma. Noriu palinkėti duetams negalvoti apie iškritimą ir kad tai gali būti paskutinė laida. Bet galvoti, kokių gražių pasirodymų jie dar gali pademonstruoti“, – laidos pradžioje ragins komisijos narė Liepa Mondeikaitė.
Su Katažina duete dainuojantis radijo ir televizijos laidų vedėjas Ričardas Mikavičius atskleis, kad nors iškristi pirmiems nesinorėtų, dėl to jis nesibaimina. Visgi yra vienas dalykas, kuris jam keltų kur kas daugiau nerimo.
„Aš bijau, kad nepaskambintų mano tėvas ir po pasirodymo nepasakytų, kad galėjau susiimti ir rimčiau atrodyti“, – juokaus Ričardas.
Tačiau juokai baigsis vos jam ir Katažinai užlipus ant scenos. Duetas atliks jautrią „Aktorių trio“ dainą „Motinos veidas“. Kūrinys palies ir komisijos narius, ir pačius dalyvius, ir vedėjus, ir studijoje susirinkusius žiūrovus.
„Taip jau yra su tomis dainomis, kurios skirtos mamai. Atrodo, jog viskas sustoja jų beklausant. Labai gražu ir labai jautru“, – po pasirodymo kalbės įprastai daugiau juokaujantis Paulius Vaitiekūnas.
Po pasirodymo Katažinos veidu riedės ašaros, o tai matydama susigraudins net laidos vedėja Toma Vaškevičiūtė. Užkulisiuose Katažina pripažins, kad po „Motinos veido“ emocijas tvardyti sekėsi sunkiai.
„Nesu akmuo, man tai be galo jautru. Yra kaip yra. Aš negaliu būti priešė savo jausmams“, – kalbės atlikėja.
Ašaromis baigsis ir dar vienas lemtingo vakaro pasirodymas. Nors Karolio Tiškevičiaus ir Iglės duetą žiūrovai labiau įpratę matyti šėliojantį ir kvailiojantį, šį sekmadienį scenos pora parodys ir kitokią savo pusę. Ketvirtajai laidai jie pasirinks Giedrės ir Marijono Mikutavičiaus kūrinį „Šiaurės vėjas“. Nulipęs nuo scenos Karolis pripažins vos tvardęsis neapsiverkęs, o Iglė savo emocijų nebeslėps.
„Buvo smagu nebedūkti ant scenos, o išeiti ir išjausti. Man asmeniškai tai yra daug svarbiau nei sudėlioti viską matematiškai ir kaip robotams padaryti“, – kalbės dainininkė.
Dvejopų emocijų atneš ir laidos pabaiga. Vienas duetas džiaugsis išgyvenęs išlikimo kovą, o kitam teks atsisveikinti su projektu, jo dalyviais ir žiūrovais.
Kas taps pirmąja iškritusia pora – šį sekmadienį „Žvaigždžių duetuose“ 19.30 val. per LNK.
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