2025-12-06 01:07 kauno.diena.lt inf.

Penktadienio vakarą Lazdijų Nepriklausomybės aikštėje sužibo pagrindinė miesto eglė, praneša Lazdijų savivaldybė.

 Šiemet žaliaskarę papuošę švytintys vokai tapo išskirtiniu akcentu – jie simboliškai primena apie jausmus, keliaujančius iš širdies į širdį laiškais, atvirukais ir mažais nuoširdžiais linkėjimais.

Susirinkusius nudžiugino muzikinis spektaklis „Dingę laiškai“, skambėjo dainos ir šokiai, kuriuos atliko Lazdijų kultūros centro ir Lazdijų meno mokyklos kolektyvai. Šurmuliavo ir  mugė.

