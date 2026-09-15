Kultinė britų grupė „Oasis“ paskelbė apie 2027 m. įvyksiančias naujas pasaulines gastroles

„Pradėkite švęsti!“ – socialiniuose tinkluose parašė grupė.
Remiantis pranešimu, koncertinis turas „Live '27“ vyks nuo 2027 m. gegužės iki rugsėjo mėnesio. Grupė koncertuos Prancūzijoje, Ispanijoje, Airijoje, Italijoje, o liepą surengs du koncertus Miuncheno stadione „Allianz Arena“.
Paskutinį kartą „Oasis“ Vokietijoje koncertavo 2009 m. liepos mėnesį Saksonijos-Anhalto žemėje vykusiame festivalyje „Melt“. Vėliau tais pačiais metais grupė iširo, o broliai Gallagheriai po to ilgus metus vienas kito atžvilgiu plūdosi viešumoje.
Gerbėjai jau seniai tikėjosi išvysti daugiau pasirodymų po 2025 metais įvykusio sugrįžimo į sceną turo, o pati grupė socialiniuose tinkluose ne kartą užsiminė, kad planuojama daugiau koncertų, be kita ko, keldama intrigą galimomis gastrolių vietomis.
Per 2025 metų sugrįžimo turą grupė koncertavo įvairiose Jungtinės Karalystės, Airijos, JAV, Kanados, Pietų Amerikos, Japonijos ir kitų šalių scenose.
Grupės istorija ir ilgai lauktas atsikūrimas taip pat tapo dokumentinio filmo „Oasis: Don't Look Back in Anger“ tema, kuriame pasakojama, kaip broliai po ilgų išsiskyrimo metų sugrįžta į sceną.
Duetas neseniai kartu pasirodė Venecijos kino festivalyje vykusioje pasaulinėje šio filmo premjeroje, tačiau, pagal geriausias Gallagherių tradicijas, spaudos konferencijoje nedalyvavo.
„Oasis“ išgarsėjo daugiau nei prieš 30 metų, kai 1994 metais išleido debiutinį albumą „Definitely Maybe“.
1995 metais pasirodęs antrasis jų albumas „(What's the Story) Morning Glory?“, kuriame skamba tokie hitai kaip „Wonderwall“, įtvirtino grupės, kaip pasaulinio lygio žvaigždžių, statusą.
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