Kėdainiai švenčia miesto gimtadienį: pristatoma 5 dienų šventinė programa

Naują dainos versiją atliko Austrijoje studijuojantis akordeonininkas Povilas Neliupšis, vokalistė Vakarė Dimbelė, Kėdainių muzikos mokyklos mokytojai Jonas Stankevičius (soprano saksofonas) bei Edvinas Šablevičius (kontrabosas), taip pat kėdainietis Karolis Valiauga (perkusija).
Filmavimui – įspūDIDINGA Kėdainių vieta
Naujos versijos vaizdo įrašui pasirinkta ne miesto centro ar senamiesčio erdvė, o Kėdainių pramoninio kraštovaizdžio dalimi tapę fosfogipso kalnai. Tai – aukščiausia Kėdainių vieta ir vienas labiausiai išsiskiriančių miesto apylinkių objektų. Video klipo autorius kėdainietis Arnas Mažylis.
Šis pasirinkimas tiesiogiai siejamas su Kėdainių, kaip 2026 metų Lietuvos kultūros sostinės, šūkiu „įspūDIDINGA“.
Miesto šventė net penkias dienas
Rugsėjo 2–6 dienomis Kėdainiai mini 654-ąjį gimtadienį. Ji net penkioms dienoms suburs gyventojus ir miesto svečius į gausią kultūros, muzikos, istorijos, sporto ir pramogų programą.
Įvairiose miesto erdvėse vyks koncertai, kultūros ir istorijos festivalis „Radviliada 2026“, prekymetis, kūrybinės dirbtuvės, sporto renginiai, ekskursijos, istorinės patirtys bei veiklos vaikams, o programą papildys Lietuvos ir užsienio svečių pasirodymai.
Vienu svarbiausių šventės akcentų taps šeštadienio vakarą Didžiosios Rinkos aikštėje vyksiantis didysis koncertas, kuriame pasirodys Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas su gyvo garso grupėmis, Beissoul&Einius, „Garažinių grupių kovų“ nugalėtojai ZAZA ir grupė „Black Biceps“.
Išsami šventės programa www.kedainiai26.lt.
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