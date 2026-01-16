„Katarsis“ išleidžia debiutinį albumą ir leidžiasi į turą po Europą

Grupės „Katarsis“ lyderio Luko Radzevičiaus teigimu, šis albumas išsiskiria didesniu elektronikos kiekiu ir kruopščiai kuriamais garsiniais pasauliais – kiekvienai dainai savitais ir unikaliais. Albume „Žiedlapis tau“ klausytojai pajus muzikinę laisvę: laisvę kurti, ieškoti ir nebesilaikyti išankstinių taisyklių.
Šį laisvės jausmą, anot grupės narių, paskatino stipresnis savęs suvokimas, savo vietos, kaip kūrėjų, atradimas ir išaugęs pasitikėjimas savimi.
Lukas Radzevičius atvirauja, jog dirbdamas prie naujojo albumo į muzikos kūrybą ėmė žvelgti naujomis akimis. Drąsiau eksperimentuoja, į kūrinius įkomponuoja daugiau instrumentų ir leidžia sau ieškoti naujų skambesių.
Be to, prie kelių naujojo albumo dainų kūrybinio proceso prisidėjo ir grupės draugai Alanas Brasas bei Jokūbas Andriulis, įnešę unikalių idėjų ir sukauptos patirties.
Debiutinis grupės „Katarsis“ albumas „Žiedlapis tau“ jau dabar prieinamas skaitmeninėse muzikos klausymosi platformose. Gyvai klausytojams albumas bus pristatytas sausio 22-ąją Vilniuje, „Compensa“ koncertų salėje vyksiančio koncerto metu.
https://open.spotify.com/album/7I3s37OZ1drDe6AUITJohQ
Bilietus į albumo „Žiedlapis tau“ pristatymo koncertą įsigyti galima „Bilietai.lt“ kasose ir internetu: www.bilietai.lt.
Leisis į antrąjį turą po Europą
Pastarieji metai „Katarsiui“ buvo tikras proveržio laikotarpis. Grupė atstovavo Lietuvai „Eurovizijos“ dainų konkurse, surengė eilę koncertų ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse.
„Pirmasis Europos turas buvo ne tik smagus, bet ir labai svarbus mūsų augimui. Buvo įdomu matyti, kaip žmonės reaguoja į muziką ne jų gimtąja kalba, ir jau pirmasis koncertas pranoko visus mūsų lūkesčius“, – prisiminė grupės „Katarsis“ nariai.
„Labiausiai įsiminė užsienio klausytojų reakcijos – jie dainavo lietuviškai, domėjosi įvairių Lietuvos kūrėjų muzika ir dalinosi įspūdžiais apie mūsų kūrinius. Tai buvo neįtikėtina patirti gyvai – pajusti, kiek daug žmonėms reiškia mūsų muzika“, – džiaugėsi grupės nariai.
Itin sėkminga pirmojo turo patirtis paskatino grupę leistis į antrąjį Europos turą. Šį kartą planuojama groti didesnėse erdvėse, aplankyti naujas šalis ir, žinoma, pristatyti debiutinį albumą užsienio klausytojams.
„Katarsis“ šių metų kovo ir balandžio mėnesiais aplankys net 10 didžiųjų Europos miestų, tarp kurių: Londonas, Paryžius, Barselona, Milanas, Amsterdamas ir kiti.
„Norime toliau dalintis savo muzika ir skleisti ją už Lietuvos ribų. Groti gerbėjams iš įvairiausių Europos šalių – neįkainojama patirtis“, – pridūrė grupė.
