Kas užsakė Tupaco nužudymą? Po 30 metų byla pasiekė teismą

Procesas Las Vegase prasideda pirmadienį ir, kaip tikimasi, truks mėnesį. Vis dėlto mažai tikėtina, kad jo metu paaiškės, kas iš tikrųjų paleido šūvius, nuo kurių muzikantas mirė 1996 m. rugsėjo 7 d., kai buvo atvykęs į miestą stebėti Mike’o Tysono bokso kovos.
Prokurorai sieks įrodyti, kad Duane’as „Keffe D“ Davisas, buvęs „South Side Compton Crips“ gaujos lyderis, užsakė nužudymą ir parūpino ginklą, kuriuo buvo nušautas Shakuras. Jei 63 metų D. Davisas bus pripažintas kaltu, jam gresia kalėjimas iki gyvos galvos be galimybės būti paleistam lygtinai.
T. Shakuro, dar žinomo kaip 2Pac, nužudymas jau daugelį metų kelia nesibaigiančias muzikos gerbėjų diskusijas dėl to, kas tai padarė ir kodėl.
25 metų miręs reperis buvo viena pagrindinių figūrų hiphopo konflikte tarp JAV rytinės ir vakarinės pakrančių. Tokiais hitais kaip „California Love“ ir „All Eyez on Me“ išgarsėjęs Shakuras, „Juodųjų panterų“ judėjimo narės sūnus, užaugo Harleme ir Baltimorėje, tačiau pasirašęs sutartį su Los Andžele veikusia įrašų kompanija „Death Row Records“ greitai tapo Kalifornijos „blogo vaikino“ įvaizdžio įsikūnijimu.
Teismo procesas dar kartą primins konfliktą tarp Mariono „Suge“ Knighto įkurtos „Death Row“ ir rytinės pakrantės įrašų kompanijos „Bad Boy Records“, kurią įkūrė Seanas „Diddy“ Combsas ir kuriai priklausė Christopheris „the Notorious BIG“ Wallace’as, nužudytas 1997 m. kovą.
Prokurorų teigimu, „Death Row Records“ saugojo Los Andželo gauja „Mob Piru“, priklausiusi platesniam „Bloods“ aljansui. M. Knightas buvo su ja susijęs. „Bad Boy Records“ savo ruožtu apsaugai buvo pasamdžiusi konkuruojančią „South Side Compton Crips“ gaują, kuriai vadovavo D. Davisas.
Po M. Tysono kovos „MGM Grand“ kazino M. Knightas ir T. Shakuras užpuolė D. Daviso sūnėną, „Crips“ gaujos narį Orlando „Baby Lane“ Andersoną. Tai esą buvo kerštas už tariamą „Death Row“ darbuotojo užpuolimą. Prokuratūros teigimu, tuomet D. Davisas nusprendė atkeršyti.
Vėliau tą pačią naktį baltas „Cadillac“, kuriame buvo D. Davisas, O. Andersonas ir kiti žmonės, Las Vegase privažiavo prie T. Shakuro automobilio. Iš „Cadillac“ buvo paleisti šūviai, o reperis mirtinai sužeistas.
Tyrimas dešimtmečius strigo dėl įrodymų trūkumo, tačiau neišaiškinta byla vėl buvo atnaujinta 2019 m., pasirodžius D. Daviso atsiminimų knygai. Joje D. Davisas pasakojo sėdėjęs priekinėje „Cadillac“ sėdynėje ir perdavęs pistoletą gale sėdėjusiems žmonėms. Tačiau jis nenurodė, kas konkrečiai šovė į T. Shakurą. Visi kiti tą naktį „Cadillac“ važiavę asmenys jau yra mirę.
Šie jį kompromituojantys pasakojimai atitiko ankstesnius D. Daviso žurnalistams išsakytus teiginius. Tačiau šį kartą jie 2023 m. rugsėjį lėmė jo suėmimą.
Nuo tada D. Davisas dalies savo teiginių atsisakė ir kaltės nepripažino.
„Esu nekaltas. Aš nieko nenužudžiau. Niekada gyvenime nieko nenužudžiau, – praėjusių metų kovą interviu ABC News iš kalėjimo sakė D. Davisas. – Jie neturi jokių įrodymų prieš mane. Jie net negali įrodyti, kad buvau Las Vegase.“
Jis taip pat teigė niekada neskaitęs savo atsiminimų knygos, o joje pateikti teiginiai esą buvo išpūsti bendraautorio, siekusio padidinti knygos pardavimus.
„Aš tik papasakojau jam savo gyvenimo detales, – sakė D. Davisas. – O jis atliko savo tyrimą ir pats parašė knygą.“
Artėjant teismo procesui D. Daviso advokatai nesėkmingai bandė pasiekti, kad knyga nebūtų naudojama kaip įrodymas. Jie taip pat siekė neleisti naudoti jo 2008 m. policijai duotame interviu išsakytų teiginių, kai jis buvo apklausiamas kaip nužudymo liudytojas.
Procesas prasidės prisiekusiųjų atranka, kuri, kaip tikimasi, truks savaitę.
Kad ir koks būtų nuosprendis, mažai tikėtina, kad jis patenkins T. Shakuro artimuosius. Gegužę reperio įbrolis Maurice’as Shakuras civiliniame teisme pateikė ieškinį dėl neteisėtos mirties.
„Vis dar yra asmenų, kurie dalyvavo Tupaco nužudyme ir kurie 30 metų nebuvo patraukti atsakomybėn už savo nusikaltimus“, – teigiama ieškinyje.
Jame taip pat remiamasi neseniai pasirodžiusiu televizijos dokumentiniu serialu „Sean Combs: The Reckoning“, kuriame D. Davisas per interviu policijai teigia, kad pats šiuo metu kalėjime esantis S. Combsas pasiūlė jam 1 mln. JAV dolerių už T. Shakuro nužudymą.
(be temos)
(be temos)
(be temos)