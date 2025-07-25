Karolina Meschino nutraukė tylą: po skyrybų su Kęstučiu Cicėnu – atvira žinutė

Socialiniame tinkle „Instagram“ K. Meschino pranešė, kad ji ir Kęstutis nebėra kartu.
Tą jį padarė pasidalindama trumpu ir aiškiu tekstu.
„Aš ir Kęstutis nesame kartu, tad jau galite nustoti mus poruoti ir sieti jį su manimi.
Dominykai, Greta, sveikinu, jūsų maldos buvo išgirstos. Aleliuja.
O dabar prašau visų gražiai palikti mane ramybėje, neskambinti ir nerašyti kurį laiką, ačiū“, – savo beveik pusės milijono gerbėjų miniai pranešė ji.
Kiek vėliau nuomonės formuotoja pasidalijo nuotrauka, kurioje ji verkia. Šalia nuotraukos buvo parašyta: „Pavargau“.
Visgi po viešo pareiškimo apie skyrybas, kelias dienas jokiais įrašais socialiniuose tinkluose nesidalijusi K. Meschino nutraukė tylą.
Nuomonės formuotoja pasidalijo keliomis gražiomis akimirkos iš Graikijos. Nuotraukose K. Meschino pozavo vilkėdama vyšniomis papuoštą maudymosi kostiumėlį ir šlapius marškinėlius.
„Šiuo metu jaučiuosi ir atrodau visiškai priešingai nei šiame įraše – tiesiog stengiuosi išsilaikyti“, – angliškai rašė K. Meschino, o sekėjai komentavo palaikymo širdeles.
Prieš tris dienas aktorius Mantas Stonkus taip pat pasidalijo šios kelionės akimirkomis. Vienoje iš nuotraukų galima matyti apsikabinusius ir K. Meschino su K. Cicėnu. Po įrašu meiliai pakomentavo ir pati K. Meschino.
Primename, kad dar liepos pradžioje K. Meschino tapo žurnalo „Elle Lietuva“ viršelio veidu. Duodama interviu šiam leidiniui moteris prakalbo ir apie jausmus.
Paklausta, ar jos širdyje jau rusena nauji jausmai, Karolina atsakė, kad taip.
„Aš tiesiog noriu meilės. Man svarbu dėmesys, bendravimas, pagarba, vertybės ir požiūris“, – žurnalui „ELLE Lietuva“ sakė K. Meschino.
Kiek anksčiau, per Moters dieną, nuomonės formuotoja pasidalijo žinia apie skyrybas su OG Version. Savo instagramo paskyroje K. Meschino teigė, kad jiedu kartu nebegyvena.
Vos po mažiau nei mėnesio K. Meschino buvo užfiksuota naktiniame klube „Elastica“ šokanti su vaikinu. Socialinių tinklų svetainėse internautai ėmė spėlioti, kad tai – žymus aktorius K. Cicėnas.
