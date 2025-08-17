Kęstutis Cicėnas prabilo apie draugystę su Karolina Meschino

Apie tai K. Cicėnas prabilo portalui LRT.lt.
Anot aktoriaus, pažintis su K. Meschino išsivystė įdomiai ir jis nesitikėjo, kad jiedu pradės draugauti.
„Asmeninį gyvenimą labai vertinu, gerbiu savo privatumą, nors suprantu, kad mano profesija, gyvenimas iš dalies yra viešas, neišsisuksi. Ir pradėjęs draugauti su Karolina supratau, kad viešumo niekaip neišvengsim. Na, taip – jis mus ėmė ir pasivijo... Žinojome, kad taip bus, bet stengėmės kiek galėdami jo išvengti“, – LRT.lt sakė jis.
Su aktore Greta Petrovskyte dukrą turintis aktorius patvirtino, kad jie išsiskyrė dar prieš Naujuosius.
„Aišku, to garsiai neskelbėme. Na, o po to tiesiog susitikau su Karolina“, – teigė jis.
Primename, kad K. Meschino apie tai, kad santykiai nutrūko, pranešė instagrame.
„Aš ir Kęstutis nesame kartu, tad jau galite nustoti mus poruoti ir sieti jį su manimi.
Dominykai, Greta, sveikinu, jūsų maldos buvo išgirstos. Aleliuja.
O dabar prašau visų gražiai palikti mane ramybėje, neskambinti ir nerašyti kurį laiką, ačiū“, – savo beveik pusės milijono gerbėjų miniai pranešė ji.
Dar liepos pradžioje K. Meschino tapo žurnalo „Elle Lietuva“ viršelio veidu. Duodama interviu šiam leidiniui moteris prakalbo ir apie jausmus.
Paklausta, ar jos širdyje jau rusena nauji jausmai, Karolina atsakė, kad taip.
Kiek anksčiau, per Moters dieną, nuomonės formuotoja pasidalijo žinia apie skyrybas su OG Version-Dominyku Ježeriu. Savo instagramo paskyroje K. Meschino teigė, kad jiedu kartu nebegyvena.
(be temos)
(be temos)