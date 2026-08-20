K. Westas, dar žinomas sceniniu vardu Ye, spalio 10 ir 11 dienomis surengs pasirodymus Sankt Peterburgo „Gazprom Arenoje“ – jei šie koncertai įvyks, JAV reperis taps viena didžiausių tarptautinių muzikos žvaigždžių, apsilankiusių Rusijoje nuo tada, kai Maskva 2022 metais pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą.
Dauguma Amerikos ir Europos atlikėjų vengia Rusijos, kuriai po karo pradžios buvo paskelbtos milžiniškos sankcijos.
K. Westas Rusijoje turi ištikimų gerbėjų ir, kaip pranešė Rusijos žiniasklaida, remdamasi koncertų organizatoriais, jau parduota daugiau nei 100 tūkst. bilietų į šiuos pasirodymus.
Kremliaus atstovo spaudai Dmitrijaus Peskovo ketvirtadienį per kasdienę spaudos konferenciją buvo paklausta, ar yra kokių nors V. Putino susitikimo su K. Westu planų.
„Tai ne mūsų sritis. Tai ne „Moskoncert“, – atsakė D. Peskovas žurnalistui, turėdamas omenyje Rusijos kultūros agentūrą.
„Tai yra prezidento administracija“, – pridūrė jis, tačiau susitikimo galimybės aiškiai neatmetė.
Į kilusį ažiotažą įsitraukė ir įstatymų leidėjai bei pareigūnai.
Nors vienas iš jų padėkojo reperiui už tai, kad jis nepasidavė „antirusiškai isterijai“, parlamentaras Nikolajus Novičkovas kritiškai įvertino K. Westo pareiškimus, kuriuose jis reiškė susižavėjimą nacių lyderiu Adolfu Hitleriu.
K. Westas sukėlė visuotinį pasipiktinimą savo komentarais, kuriuose gyrė A. Hitlerį, savo daina pavadinimu „Heil Hitler“ ir marškinėlių su svastika pardavimu savo interneto svetainėje.
Pagal Rusijos „įstatymą prieš nacizmo reabilitaciją“ Holokausto neigimas ir melagingos informacijos apie Trečiąjį Reichą skleidimas baudžiami kelerių metų laisvės atėmimu.
Šis įstatymas nuolat naudojamas siekiant susidoroti su Kremliaus kritikais.
Keletas šalių – tarp jų Jungtinė Karalystė, Prancūzija ir Lenkija – šiemet uždraudė K. Westui koncertuoti.
(be temos)
(be temos)