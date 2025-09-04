„Aš jos nenoriu akyse matyti“: eteryje pratrūkęs garsus prodiuseris vos tramdė emocijas

Pirma naujo LNK sezono naujiena tapusi laida „Už ar prieš“ bus itin karšta.
„Ar rusų kalba Lietuvoje tampa grėsme, ar tai išpūstas burbulas?“ – klausė daugeliui staigmena tapęs vedėjų duetas, kurį sudarys ilgametė televizijos laidų vedėja Rūta Mikelkevičiūtė ir tinklaraštininkas bei nuomonės formuotojas Paul de Miko.
Viena diskusijos dalyvių pusė teigė, kad Lietuvoje, ypač sostinėje Vilniuje, plintanti rusų kalba yra grėsmė, nes po truputį išstumia lietuvių kalbą.
Tuo metu kita pusė, tarp kurių ne vienas Lietuvoje ilgus metus gyvenantis rusakalbis, įsitikinusi, kad jokios grėsmės nėra, priešo kalbą reikia mokėti, tai esą padės atpažinti propagandą, o dėl prastos naujai atvykusių rusakalbių integracijos esame kalti patys.
Tuo įsitikino ir laidos kūrybinė komanda, pasivažinėjusi ir pakalbinusi sostinėje dirbančius pavežėjus.
30-metis vyras iš Kirgizijos Lietuvoje gyvena ir dirba beveik metus, tačiau lietuvių kalbos nemoka, ir nė neketina mokytis, nes anot jo, visi ir taip kalba rusiškai, o lietuvių kalba velniškai sunki: „Kai neturi su kuo kalbėtis ir progreso nėra“.
Kitas iš Ukrainos atvykęs vairuotojas Lietuvoje skaičiuoja jau dvejus metus. Anot jo, mokytis lietuviškai nėra jokio reikalo, juolab, kad ir motyvacijos nėra, nes likti čia ilgam jis neplanuoja.
„Išmokau susikalbėti parduotuvėje tik dėl to, kad aiškinti, jog nemoku lietuviškai, ir kalbu rusiškai užtrunka per ilgai. Bet sąmoningai nesimokau lietuvių kalbos. O kam, jei visi aplink kalba rusiškai?“ – pasakos vyras.
Pirmoji LNK televizijos diskusijų laida „Už ar prieš“ – šį ketvirtadienio vakarą, 20 val. per LNK.
