Nutraukiama savaitraščio „Klaipėda“ rusų kalba leidyba

Šio nuo 2010 metų rusakalbius skaitytojus pasiekiančio laikraščio leidyba daugiau kaip dešimtmetį yra nuostolinga. Leidėjas daug metų prisiėmė nuostolius, atsižvelgdamas į jautrų politinį kontekstą ir įvertindamas galimus leidybos nutraukimo padarinius.
Leidėjas apie sudėtingą rusų kalba leidžiamo laikraščio finansinę būklę ne kartą informavo įvairias aukščiausias šalies institucijas, tačiau jos nematė pagrindo tinkamai išnaudoti šią žiniasklaidos priemonę šaliai palankios informacijos sklaidai, o Medijų rėmimo fondo skirtas finansavimas projektui „Mano Lietuva“ savaitraščio gyvavimui yra per menkas.
Todėl nuo 2026 m. pradžios savaitraščio „Klaipėda“ rusų kalba leidyba bus nutraukiama. Paskutinis šio laikraščio numeris pasieks skaitytojus šių metų gruodžio 19 dieną.
Leidėjas ir redakcija akcentuoja, kad neprisiima jokios politinės atsakomybės už galimas politines pasekmės, nes šis sprendimas nėra politinis, o išskirtinai ekonominis.
Naujausi komentarai