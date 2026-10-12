JK teismas atvertė Russello Brando bylą dėl išžaginimo ir lytinės prievartos

Kadaise kairiųjų pažiūrų veikėjas ir komikas, išgarsėjęs kaip televizijos ir radijo laidų vedėjas, vėliau tapo konservatyviu guru milijonams sekėjų socialiniuose tinkluose.
51 metų R. Brandas į Jungtinės Karalystės (JK) sostinės Sautvarko karūnos teismą atvyko su žmona Laura (Lora), vilkėdamas pilką kostiumą ir užsidėjęs akinius nuo saulės.
Jam pateikti kaltinimai dėl septynių seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš šešias moteris, galimai padarytų 1999–2009 metais.
Jis neprisipažino kaltu dėl visų kaltinimų – trijų išžaginimų, trijų lytinės prievartos atvejų ir vieno nepadoraus užpuolimo.
Naujienų agentūros AFP žurnalistas matė, kad R. Brandas sėdėjo teisiamųjų suole centriniame Londono teisme, kur spaudai numatytos vietos buvo sausakimšos. Teismo posėdžio metu jis nekalbėjo.
Prisiekusiųjų atranka prasidėjo pirmadienį, teisėjui Joeliui Bennathanui (Džoeliui Benatanui) atmetus keletą potencialių kandidatų, sakiusių, jog matė 2023-iųjų dokumentinį filmą arba skaitė straipsnį, parengtus Jungtinės Karalystės (JK) televizijos „Channel 4“ ir laikraščio „The Times“ bendro tyrimo apie R. Brandą metu.
Teisėjas prisiekusiesiems sakė besitikintis, jog jie apie R. Brandą bus girdėję per televiziją, tačiau paprašė neatlikti jokių paieškų internete.
Tikimasi, kad teismo procesas truks apie šešias savaites, o pirmasis posėdis įvyks trečiadienį, nors bylos nagrinėjimas gali užsitęsti ir iki gruodžio.
1975 metais darbininkų šeimoje Esekse, į rytus nuo Londono, gimęs R. Brandas komiko karjerą pradėjo dar paauglystėje, vėliau dirbo MTV laidų ir realybės šou vedėju.
2006–2008 metais jis vedė laidą BBC stotyje „Radio 2“, tačiau pasitraukė po nepadoraus pokšto eteryje, kai serialo „Folčio viešbutis“ (Fawlty Towers) aktoriaus Andrew Sachso (Endriu Sakso) autoatsakiklyje paliko seksualinio pobūdžio balso pranešimą apie jo anūkę.
Vėliau R. Brandas išbandė jėgas Holivude ir buvo trumpai susituokęs su JAV popžvaigžde Katy Perry (Keiti Peri).
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