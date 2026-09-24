„Jau penkis mėnesius mūsų gyvenimas – kitoks“: žinomai porai gimė dvynukai

Apie šeimos pagausėjimą D. Varnas pranešė instagramo paskyroje.
„Su mylimiausiu žmogui sukūrėme du mums mylimiausius žmones.
Teodoras ir Leonardas – mūsų sūnūs.
Jau penkis mėnesius mūsų gyvenimas – kitoks. Didesnis. Pilnesnis. Gražesnis“, – skelbė žinoma pora.
Po šios žinios socialiniuose tinkluose pasipylė nuoširdūs sveikinimai.
Primename, kad dainininkai susituokė vasario 21-ąją. Ceremonija buvo jauki ir privati, dalyvavo tik šeimų nariai.
„Mums visada atrodė, kad tie, kurie tuokiasi šaltuoju metų laiku, ko gero, tikrai labai nori būti kartu. Tai ir mes nusprendėme įsirašyti į šią kategoriją“, – tada sakė laimingi jaunavedžiai.
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