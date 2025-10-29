Išsiskyrė Justė Arlauskaitė-Jazzu ir Donatas Ivanauskas

Žinia apie skyrybas pasirodė žurnale „Žmonės“.
Interviu žurnalui Justė papasakojo apie skyrybas su Donatu, motinystę ir naują meilę garsiam aktoriui.
Primename, kad pora 2022-aisiais susilaukė sūnaus Majaus.
Išsiskyrė žinoma pora – dainininkė Justė Arlauskaitė-Jazzu ir verslininkas Donatas Ivanauskas, skelbia zmones.lt.
