 Išsiskyrė Justė Arlauskaitė-Jazzu ir Donatas Ivanauskas

2025-10-29 12:38 kauno.diena.lt inf.

Išsiskyrė žinoma pora – dainininkė Justė Arlauskaitė-Jazzu ir verslininkas Donatas Ivanauskas, skelbia zmones.lt.

Justė Arlauskaitė-Jazzu ir Donatas Ivanauskas
Justė Arlauskaitė-Jazzu ir Donatas Ivanauskas / G. Skaraitienės / BNS nuotr.

Žinia apie skyrybas pasirodė žurnale „Žmonės“.

Interviu žurnalui Justė papasakojo apie skyrybas su Donatu, motinystę ir naują meilę garsiam aktoriui.

Primename, kad pora 2022-aisiais susilaukė sūnaus Majaus.

 

 

 

 

 

Nieko naujo
Ne su pirmu skiriasi. Prieš šitą buvo kitų didelių meilių su kai kuriomis garsenybėmis.
5
0
Aga
O kokia meile buvo....kuo daugiau pradzioj skiedzia tuo greiciau issiskiria
8
-1
kiek
vyras reikalingas? Kol pasidaro vaiką.
6
0
Visi komentarai (5)

