Didžiulis pirmą kartą atvirai apie skyrybas su Jennings: pajutau, kad aš negaliu

Paradoksalu, tačiau keliaudamas po pasaulį ir rengdamas pasirodymus, džiuginančius auditorijas, padedančius žmonėms užmegzti ryšius ir išbristi iš neigiamų emocijų, pats Jurgis nuo vaikystės kovoja su depresija. Galbūt būtent todėl – dažnai patirdamas liūdesį ir bejėgiškumą – jis taip gerai supranta kitus ir geba empatiškai atjausti tuos, kuriems gyvenime pritrūksta šviesos.
„Aš sergu depresija. Aš esu labai depresyvus žmogus. Aš tą jaučiu nuo vaikystės – nuo ketverių, penkerių metų – kad pas mane yra kažkokia duobutė. Būna savaitėmis, kai aš patiriu visišką emocinę tuštumą. Manau, kad viena iš tų priežasčių, kodėl per savo pasirodymus galiu skleisti gėrį ir galiu susitikti su žmogumi pilnavertiškai, yra ta, kad žinau tamsą“, – skaudžiais išgyvenimais LNK laidoje „Bus visko“ dalijosi atlikėjas.
J. Didžiulis taip pat atsivėrė ir apie prieš ketverius metus įvykusias jo ir dainininkės E. Jennings skyrybas. 2021-aisiais Lietuvą apskriejo žinia, kad po šešiolikos kartu praleistų metų idealizuota pramogų pasaulio pora pasuko skirtingais keliais. Vis dėlto Jurgis prisipažino: tikrosios skyrybos jo viduje vyko kur kas ilgiau – beveik septynerius metus.
„Man skyrybos prasidėjo gerokai anksčiau. Ir buvo tokių akimirkų, kur tiesiog jaučiau, kad esu negirdimas. Pajutau, kad negaliu būti savimi šalia šito žmogaus. Ypač vaikų akivaizdoje aš negaliu būti savimi. Ir jaučiausi svetimas savo namuose“, – tikrąją priežastį, kodėl Ericos galiausiai jis paprašė skyrybų, įvardijo žinomas vyras.
Šiandien, prabėgus ketveriems metams, Jurgis ir Erica palaiko draugiškus santykius, rūpinasi vienas kitu ir dalijasi vaikų priežiūra. Nors Jurgis su savo atžalomis susitinka vos kartą per mėnesį, jų ryšys labai stiprus – jie atvirai aptaria net ir pačias nepatogiausias temas ir noriai kartu leidžia laiką: „Kalbamės atvirai apie viską – nuo sekso, narkotikų, dvasinių reiškinių iki politinių pažiūrų. Jeigu mes neauklėsime savo vaikų, juos auklės internetas.“
Vaikų ugdymas Jurgiui labai svarbus todėl, kad, pats gimęs Kolumbijoje, augo gana sudėtingomis sąlygomis ir buvo grūdintas neeilinių patirčių. Kilęs iš pasiturinčios šeimos, jis gyveno kaip princas, tačiau ir turėjo susimokėti prabangaus gyvenimo kainą. Šalyje, kur žmogaus gyvybė kartais tebuvo verta vos penkiolikos dolerių, kur klesti narkotikų prekyba, vyrauja socialinė nelygybė ir grobiami žmonės, – turtais garsėjusi Jurgio šeima tapo nusikaltėlių taikiniu. Kartą buvo pagrobtas Jurgio dėdė – tada viskas baigėsi kraupiai: policija turėjo nušauti visus jo grobikus. Be to, ir pats Jurgis kitąsyk vos netapo pagrobimo auka.
Tad, kaip baigėsi incidentas, kai nusikaltėliai kėsinosi pavogti Jurgio automobilį? Kodėl jis persikėlė gyventi į Ibizą ir kokią bendruomenę ten aplink save subūrė? Taip pat, kodėl kadaise Jurgis nusipirko greitosios pagalbos automobilį ir ar jo širdis šiandien užimta, žiūrėkite laidoje „Bus visko“, šį šeštadienį, 17.30 val., per LNK.
