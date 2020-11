Įsikūnijimų šou „Klo(u)nai“ garsiausi aktoriai virs šalies įžymybėmis

„Gyvenimas yra kaip vienas ilgas, geras TV šou, kuriame yra visko – ir dramos, ir kuriozų, ir netikėtumo, ir juoko. Tik tiek, kad neturi pultelio ir negali perjungti, jeigu kartais kažkas nepatiko. Bet gruodžiui mes paruošėme tokį šou, kurio perjungti tikrai nenorėsite! Humoras, muzika, įspūdinga scena, ir geriausi Lietuvos aktoriai – visa tai išvysite naujame TV3 šou „Klo(u)nai“. Be to, žiūrovų laukia naujas ir netikėtas vedėjų duetas. Šou patikėjome vesti aktoriui, komedijinio žanro virtuozui Sakalui Uždaviniui ir žodžio kišenėje neieškančiam, charizmatiškam operos solistui Rafailui Karpiui. Ant jų pečių guls darbas klonų laboratorijoje, o dar geresnę nuotaiką kurs gyvai grojanti grupė. Negana to, „Klo(u)nai“ – tik viena iš naujovių. Nors esame uždaryti namuose, bet visiškai išlaisvinome savo kūrybiškumą ir gruodžio mėnesiui žiūrovams paruošėme net keletą visiškai naujų projektų, kad šioje gamtos ir koronos niūrumoje gyvenimas su TV3 taptų linksmesnis ir beprotiškesnis“, – naują projektą pristatė Arvydas Rimas, TV3 kūrybos direktorius.

Kaip pranešama, įspūdingoje televizijos studijoje bus įrengta moderni laboratorija, kurioje „klonuojamos“ Lietuvos įžymybės: muzikos, politikos, visuomenės, interneto ir kitų sričių Lietuvos žvaigždės.

Projekte dalyvaus garsiausi mūsų šalies kino, teatro ir televizijos aktoriai: Ineta Stasiulytė, Arūnas Sakalauskas, Lina Rastokaitė, Ramūnas Rudokas, Aistė Lasytė, Šarūnas Banevičius, Gabrielė Malinauskaitė-Rudzienė, Ramūnas Šimukauskas. Jie – tikri įsikūnijimo specialistai ir improvizacijų virtuozai, sukursiantys stulbinančius muzikos, vaidybinių situacijų ir improvizacijos pasirodymus. Geriausios emocijos ir juokas – garantuoti!

„Labai džiaugiamės, kad projekte sutiko dalyvauti tokio kalibro aktoriai. Ši laida nebus turnyras ar konkursas tarp aktorių. Tai bus žaidimas, smagus televizinis šou. Aktoriai turės vienintelę užduotį – būti kuo panašesni į klonuojamą garsenybę. Juk aktorius prie TV ekranų stebės ne tik žiūrovai, bet ir tos garsenybės. Todėl kiekvieno noras yra įsikūnyti kaip įmanoma geriau “, – sakė šou prodiuseris S. Urbonavičius-Samas.

Žiūrovai galės įvertinti, kam laidoje geriausiai pavyko virsti įžymybės klonu. Šou kulminacija – klono ir klonuotos įžymybės susitikimas gyvai, TV eteryje.