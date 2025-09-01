 Ineta ir Ąžuolas Žvaguliai: mūsų romantika tinka ne visiems

2025-09-01 16:38
„Mūsų romantika – ne ta romantika, kai žiūri vienas kitam į akis ir mechaniškai, saldžiai kalbi, ar socialiniame tinkle rašai, koks tu man fainas, gražus, ir kaip aš tave myliu. Čia ne mūsų tema. Mes matome vienas kitą kasdien ir galim tai pasakyti vienas kitam, tą dėmesį parodyti būdami dviese. Mums nereikia eiti ir visiems rėkti, kokie mes faini, ar koks tu gražus ir kaip aš tave myliu. Aš turiu tą žmogų namuose ir aš jam viską galiu tą ir pasakyti“, –  šį pirmadienio vakarą pirmojoje LNK naujo sezono gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“ teigė verslininkė Ineta Žvagulienė.

Ineta ir Ąžuolas Žvaguliai: mūsų romantika tinka ne visiems / Pranešimo siuntėjų nuotr.

Gegužės pabaigoje po dešimtmetį trukusios civilinės santuokos Kernavės bažnyčioje susituokė verslininkai Ą. Žvagulis ir I. Puzaraitė-Žvagulienė. Paklausti, kodėl, Ineta ir Ąžuolas sako tai padarę ne tik dėl vyresnių artimųjų, bet ir dėl vienas kito, nes abu yra tikintys.

Pirmą kartą civilinės ceremonijos metu lydimi tik liudininkų, Ineta ir Ažuolas susituokė prieš dešimtmetį. Tuomet jie laukėsi pirmagimės. „Artimiausi šeimos nariai tuomet mus pasveikino simboliškai, o mes pažadėjome kada nors surengti tikrą šventę“, – pasakojo pora.

Viešai besibučiuojančių ar meilikaujančių vienas kitam Inetos ir Ąžuolo nepamatysite. „Tai ne apie mus“, – sakė pora. Beje, net ir gėlių puokščių, pasak Inetos, vyras jai niekada nedovanoja.

Dėl ko labiausiai išgyveno Ineta ir Ąžuolas Žvaguliai tuokdamiesi bažnyčioje po dešimt metų trukusios civilinės santuokos? Išskirtiniai vestuvių kadrai – pirmoje naujo sezono gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“ – šį pirmadienio vakarą, 20 val. per LNK.

