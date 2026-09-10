Į mokyklos suolą grįžusi Stasiulytė mokytojos vaidmens namuose nesiima: dukroms namų darbų nedarau

Jau pirmosios laidos metu paaiškėjo, kad šioje klasėje išlaikyti šaltą protą – misija ne iš lengvųjų.
Pirmasis mokyklos suolo „kančias“ užbaigė ir iš klasės ištrūko Vytautas Rumšas jaunesnysis. O kitiems garsiausios Lietuvos klasės mokiniams pamokos tęsis toliau. Likusios vienuolika garsenybių toliau varžysis dėl galimybės kuo greičiau palikti žaidimą ir išvengti „Tautos bukiausio“ titulo.
Jau šį sekmadienį paaiškės, kam iš jų pavyks atsisveikinti su Manto Katlerio bei Manto Bartuševičiaus pamokomis.
Kas Inetai gyvenime kelia didžiausią stresą?
I. Stasiulytė juokavo, kad šis projektas skirtas būtent jai. Mat čia, priešingai nei daugelyje kitų TV projektų, ji visai nesiveržia į pirmą vietą.
„Man patinka šios laidos formatas, nes jis yra visiškai kitoks nei buvę. Įprastai laimi tada, jei esi kažkuo geresnis, o čia – atvirkščiai. Laimi tas, kuris kuo daugiau nežino. Ir tai yra labai smagu. Bus didžiulis malonumas stebėti visą šį procesą, nes tų pačių faktų nežinantys žmonės sėdės, žiūrės ir juoksis. Tik klausimas, ar jie supras, iš ko juokiasi – turbūt iš savęs“, – sakė ji.
Ineta į šį televizinį nuotykį žvelgia paprastai – svarbiausia, kad žiūrovams netrūktų juoko ir smagių akimirkų. Tad net jei „Tautos bukiausio“ titulas galiausiai atitektų jai, Ineta dėl vieno dalyko būtų rami: „Bent žinočiau, kad sukūriau gerą ir juokingą turinį.“
Be to, aktorė įsitikinusi – žmogaus vertė nuo jo žinių nepriklauso.
„Mes visi esame absoliučiai vienodi, nesvarbu, kuo užsiimame. Tiesiog mūsų žinios skiriasi. Net jei visi pamato, kad kažko nežinai, tu nuo to nepasikeiti. Nežinojimas tavęs nepaverčia prastesniu žmogumi“, – sakė ji.
Dvi dukras auginanti moteris mokytojos vaidmens nesiima ir namuose: „Aš nelankau mokyklos antrą kartą ir nė vienai dukrai namų darbų nedarau. Žinių, kurias gavau mokykloje, aš nenaudoju, tačiau, jei kažko prireikia, šiuolaikinės technologijos viską leidžia sužinoti akimirksniu.“
O kas I. Stasiulytei gyvenime kelia didžiausią stresą? Žinoma aktorė sugeba nustebinti ir čia: „Streso man nekelia niekas, išskyrus laisvas dienas. Su jomis man tikrai dar reikėtų padirbėti.“
Ar I. Stasiulytei pavyks lengvai susidoroti su užduotimis? O gal netradiciniai šios klasės mokytojai pateiks ne vieną staigmeną ir šį sekmadienį?
„Tautos bukiausias“ – kiekvieną sekmadienį, 19.30 val., per TV3.
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