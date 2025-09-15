Į Dubajų išsikraustanti nuomonės formuotoja pasisakė apie ten sumuštą ukrainietę

Anot Dovilės Rimkevičiūtės, norint gauti geresnių darbo pasiūlymų Dubajuje, reikia dalyvauti vakarėliuose, įvairiuose susibūrimuose bei megzti pažintis su įtakingais žmonėmis.
„Dažniausiai Dubajuje visi kontaktai yra per tuos brunchus (liet. – priešpiečius) ir vakarėlius. Taip susipažinau su „Dolce & Gabbana“ vykdančiuoju direktoriumi, kuris kuria „Dolce & Gabbana“ reklamas. Niekada negali žinoti, ką sutiksi prie kito staliuko ar už kampo vakarėlyje“, – laidoje „KK2“ pasakojo D. Rimkevičiūtė.
Anot jos, daug svarbiau yra ne kaip atrodai, o kokią energiją spinduliuoji.
„Kiek esu bendravusi su gražiausiomis „ruskėmis“, tai atveria burną ir nieko gero... Labai priklauso nuo energijos. Grožis, formos ar lieknas liemuo yra ne tai, kas žaidžia“, – sakė mergina.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Vakarėliai Dubajuje gali būti pavojingi. Prabangiame mieste vyksta vadinamosios „porta potty“ orgijos – angliškai šis terminas reiškia nešiojamą ar kilnojamą tualetą, naktipuodį. Įvairių tautybių turtuoliai merginoms moka dešimties tūkstančių eurų už sudalyvavimą tokiuose vakarėliuose. Anot kai kurių versijų, panašiame vakarėlyje dalyvavo ir ukrainietė Marija Kovalčiuk. Ji buvo rasta pakelėje stipriai sumušta ir sulaužytomis galūnėmis.
„Kadangi visa šita situacija buvo Emyratuose, žinoma, visi kaltino arabus. Bet iš tikrųjų atėjo informacija, kad „ruskiai“ visa tai padarė. Milijardieriai ar milijonieriai nežinau, bet „ruskiai“, kurie tiesiog pasikvietė ją į vakarėlį. Merginai buvo apie 20 metų ir ji pasirašė. Nežinau, galbūt pasiūlė pinigų“, – svarstė Dovilė.
Anot jos, pažintis su didžiules traumas sukėlusiais žmonėmis galėjo prasidėti laukiant skrydžio.
„Kiek žinau, buvo taip, kad ji praleido skrydį Tailande ir tada susipažino su tais „ruskiais“ verslo „lounge“. Jie sako: nieko tokio, mes tau nupirksime kitą skrydį. Tai jau loginis, kritinis mąstymas – kas taip daro, kad pirmą kartą susipažinus su žmonėmis jie tau iš karto siūlo skrydžius? Čia jau iškart raudona vėliava ir raudona lemputė!“ – kalbėjo D. Rimkevičiūtė.
