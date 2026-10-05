Greta Mikalauskytė-Jankevičė: ne visoms mamoms iškart užsideda rožiniai akiniai

Būdama vieno žinomiausių Lietuvos televizijos veidų Justino Jankevičiaus žmona, Greta sąmoningai nesiekia viešumo vien dėl garsios pavardės. Šiandien ji atvirai kalba apie nematomą gyvenimo su garsiu vyru pusę, sąmoningai pasirinktą namų šeimininkės vaidmenį, kitų moterų jos sutuoktiniui rodomą dėmesį ir vieną sunkiausių išbandymų – depresiją, kurią išgyveno gimus sūnui.
Kaip tuo metu jautėsi ir ką išgyveno, Greta dabar sako gerai net neprisimenanti, nes smegenys visa tai tarsi blokuoja. „Prisimenu, kad man buvo labai blogai“, – pasakoja Greta.
Apie sunkumus gimus vaikui moterys kalba kur kas rečiau nei apie džiaugsmus, ypač socialiniuose tinkluose. Nieko stebėtino – vis dar įprasta manyti, kad vaiko atsiradimas – džiaugsmingas įvykis, gyvenimą nudažantis tik rožinėmis spalvomis. Gimus sūnui Leonui, pasak Gretos, jai buvo priešingai. Išlipti iš pogimdyvinės depresijos padėjo suvokimas, kad jai nėra gerai, Justino palaikymas ir konsultacijos su psichologu. Greta sako nebijanti dalytis dažnai nematoma motinystės puse, kad apie tai garsiai kalbėti bijančios moterys žinotų – jos nėra vienos.
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