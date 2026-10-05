 Greta Mikalauskytė-Jankevičė: ne visoms mamoms iškart užsideda rožiniai akiniai

Greta Mikalauskytė-Jankevičė: ne visoms mamoms iškart užsideda rožiniai akiniai

2026-10-05 13:45
Pranešimas spaudai

„Nenorėjau lipti iš lovos, galėjau savaitę neiti į dušą, nenorėjau net praustis. Tau tiesiog išsijungia viskas. Tu tampi bejausmiu mechanizmu. Keliesi, nes žinai, kad reikia keltis. Man tiesiog viskas atsijungė, jaučiausi pervargusi. Man labai gražiai tuomet pasakė mano gydytoja, priėmusi sūnų, sako: Greta, ne visoms mamoms rožiniai akiniai užsideda iš karto, ir nešika jos vaivorykšte. Jeigu tau pasaulis iškart nenušvito rožinėmis spalvomis, tai viskas dėl to gerai. Aš nežinau, kas būtų, jeigu nebūčiau išgirdusi tų žodžių. Aš manau, kad tie žodžiai mane taip ilgai ir laikė. Gimus sūnui aš negimiau antrą kartą kaip kai kurios kitos mamos. Tas jausmas, apie kurį dauguma pasakoja, užplūdo tik po kurio laiko, gal po kokių trijų metų. Ir tai nereiškia, kad nemylėjau sūnaus, aš jį mylėjau ir myliu besąlygiškai, tiesiog man tas meilės atėjimas buvo kitoks“, – taip jau šį pirmadienio vakarą LNK gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“ prabils nuomonės formuotoja ir tinklalaidės „(S)Kalbykla“ vedėja, tituluota gražuolė Greta Mikalauskytė-Jankevičė.

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<span>Greta Mikalauskytė-Jankevičė: ne visoms mamoms iškart užsideda rožiniai akiniai</span>
Greta Mikalauskytė-Jankevičė: ne visoms mamoms iškart užsideda rožiniai akiniai / LNK stop kadras

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Nuo politikos
iki kultūros

Būdama vieno žinomiausių Lietuvos televizijos veidų Justino Jankevičiaus žmona, Greta sąmoningai nesiekia viešumo vien dėl garsios pavardės. Šiandien ji atvirai kalba apie nematomą gyvenimo su garsiu vyru pusę, sąmoningai pasirinktą namų šeimininkės vaidmenį, kitų moterų jos sutuoktiniui rodomą dėmesį ir vieną sunkiausių išbandymų – depresiją, kurią išgyveno gimus sūnui.

Kaip tuo metu jautėsi ir ką išgyveno, Greta dabar sako gerai net neprisimenanti, nes smegenys visa tai tarsi blokuoja. „Prisimenu, kad man buvo labai blogai“, – pasakoja Greta.

LNK stop kadras / Asmeninio arch. nuotr.

Apie sunkumus gimus vaikui moterys kalba kur kas rečiau nei apie džiaugsmus, ypač socialiniuose tinkluose. Nieko stebėtino – vis dar įprasta manyti, kad vaiko atsiradimas – džiaugsmingas įvykis, gyvenimą nudažantis tik rožinėmis spalvomis. Gimus sūnui Leonui, pasak Gretos, jai buvo priešingai. Išlipti iš pogimdyvinės depresijos padėjo suvokimas, kad jai nėra gerai, Justino palaikymas ir konsultacijos su psichologu. Greta sako nebijanti dalytis dažnai nematoma motinystės puse, kad apie tai garsiai kalbėti bijančios moterys žinotų – jos nėra vienos.

Asmeninio arch. nuotr.
Šiame straipsnyje:
motinystė
pogimdyvinė depresija
Greta Mikalauskytė-Jankevičė
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