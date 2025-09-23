Garsi Lietuvos verslininkė kirto demonstruojantiems turtą: tai daro žalą

J. Pinkevičienė – praeityje garsaus ir nevienareikšmiškai vertinamo verslininko Laimučio Pinkevičiaus marti, jo sūnaus Dariaus Pinkevičiaus žmona. Tiesa, su garsiu uošviu šeima nebendrauja. Anot Justės, vyro tėvo praeityje turėtas turtas niekaip neprisidėjo prie jų šeimos finansinės padėties.
Verslininkė vos 26-erių ryžosi įsigyti fabriko akcijų.
Ji pabrėžia: „Man vyras verslo nenupirko. Taip, jis vienu metu paskolino pinigų su palūkanomis, bet mes atsiskaitėme per rekordinį laiką.“
Pasak jaunos verslininkės, pinigai ar turtas savaime nėra yda – negerai tada, kai tai akcentuojama, kaip svarbiausias dalykas.
„Nėra blogai turėti pinigų. Smagiau važinėti geru automobiliu negu prastu. Pinigai yra geras dalykas – jis suteikia laisvę. Ne tik važinėti gerais automobiliais, turėti gražius namus, bet suteikia laisvę atsiradus problemoms jas išspręsti. Gali jaustis kur kas saugiau, tačiau ar tai yra ta sėkmė?“ – retoriškai klausė dviejų vaikų mama.
Nors ir neneigia, kad pinigai kiekvieno žmogaus gyvenime turi svarbią reikšmę, J. Pinkevičienė niekaip nesupranta tų, kurie savo turtais giriasi viešai, juos demonstruoja ir taip bando save išaukštinti.
Verslininkės nuomone, toks gyvenimo būdas yra žalingas. Pasak jos, demonstruoti prabangius daiktus ir siūlyti tam tikras paslaugas turėtų tie, kurie apie tai gali suteikti vertingų žinių, o ne tik nori pasigirti ar pasipuikuoti, pareklamuoti, kaip gerai gyvena.
„Rankines turėtų rodyti tie, kurie kalba apie rankines, patarinėja, pasakoja apie naujas tendencijas. Kai stilistas išpakuoja rankinę ir ją rodo, tai priimu kaip pamoką. Kai žmogus tiesiog demonstruoja prabangą, konstatuoja, jog turi kažko labai daug... Manau, kad tai yra labai žalinga“, – laidoje „Bus visko“ kalbėjo moteris.
Verslininkės nuomone, toks elgesys kelia neigiamas reakcijas, kurios užsuka dramas, pasibaigiančias skundais dėl dalykų, kurių būtų paprasta išvengti.
„Kam taip daryti? Kad pasigirtum? Ar tu tikrai dėl to būsi kažkoks vertesnis? Vargu. O tas, kuris žiūrės ir neturės, jaus nuoskaudą. Tada užsisuka didelis keistas ratas, kur visi žmonės būna nepatenkinti, atsiranda pavydas, apkalbos. Visi būna nelaimingi, o vėliau visi skundžiasi televizijos laidose, kad yra nelaimingi ir kiek daug neapykantos ir pykčio. Gal tiesiog kelkime didesnius reikalavimus sau? Kodėl ir ką mes norime parodyti visuomenei“, – dėstė J. Pinkevičienė.
