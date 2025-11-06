 Garsi aktorė nepasikuklino – pademonstravo kūno grožybes

2025-11-06 16:01
LNK inf.

Amerikiečių aktorė Sidney Sweeney „Variety Power of Women 2025“ renginyje tapo vakaro sensacija – ant raudonojo kilimo ji pasirodė su blizgia, permatoma „Christian Cowan“ suknele, drąsiai pabrėžusią jos figūrą ir ne tik.

Sidney Sweeney
Sidney Sweeney / Scanpix nuotr.

Trečiadienio vakarą Los Andžele įvyko kasmetinis „Variety Power of Women“ renginys, subūręs daugybę garsenybių pagerbti šių metų laureates – Kate Hudson, S. Sweeney, Wandą Sykes, Nicole Scherzinger ir Jamie Lee Curtis.

„Variety Power of Women“ renginį šiemet vainikavo penkių iškilių moterų apdovanojimai – už jų pasiekimus ir indėlį į žiniasklaidos bei pramogų industriją. 2025-ųjų ceremoniją vedė komikė Iliza Schlesinger, o iškilmingas vakaras vyko legendiniame „Beverly Hills Hotel“.

Raudonuoju kilimu žengė daugybė garsenybių, pasipuošusių įspūdingais dizainerių kūriniais, tačiau dėmesio centre atsidūrė S. Sweeney – savo pasirinkimu ji tiesiog traukė žvilgsnius.

Sydney Sweeney
Sydney Sweeney / Scanpix nuotr.

Dukart „Emmy“ apdovanojimui nominuota S. Sweeney pasirinko sidabru žėrinčią suknelę, dekoruotą kristalais. Suknelė su apvalia iškirpte ir lengvai krintančiomis trumpomis rankovėmis subtiliai pabrėžė aktorės figūrą, o ties liemeniu susuktas audinys suteikė siluetui išraiškingumo. Tiesa, suknelė buvo beveik visiškai permatoma.

Sydney Sweeney
Sydney Sweeney / Scanpix nuotr.

Kaip buvo galima tikėtis, moteris susilaukė audringų reakcijų – vieni dalijo komplimentus už drąsą, kiti neslėpė nuostabos dėl tokio vulgaraus pasirinkimo.

