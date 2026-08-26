Dolly Parton vardu netrukus gali būti pavadinta audra Atlanto vandenyne

JAV Nacionalinis uraganų centras (NHC) pranešė, kad jau formuojasi potenciali audra, galinti gauti D. Parton vardą.
Remiantis trečiadienį paskelbta NHC prognoze, žemo slėgio sistema, esanti už kelių šimtų kilometrų į pietvakarius nuo Žaliojo Kyšulio, artimiausiomis dienomis gali išsivystyti į tropinę audrą. NHC vertinimu, jos susidarymo per artimiausias dvi dienas tikimybė yra 70 procentų.
Prieš suteikiant pavadinimą audrai ji turi atitikti kai kuriuos kriterijus, įskaitant vėjo greitį. Dar reikia išsiaiškinti, ar sistema prie Afrikos krantų išsivystys pakankamai, kad taptų audra Dolly, ar pavadinimas atiteks vėlesnei audrai.
Šis pavadinimas nėra spontaniška duoklė D. Parton – mylimai dainininkei, mirusiai antradienį Nešvilyje, Tenesio valstijoje. Jai buvo 80 metų.
Tropinių audrų ir uraganų pavadinimai suteikiami pagal iš anksto sudarytus sąrašus, kuriuos tvarko Pasaulio meteorologijos organizacija. Pavadinimai išdėstyti abėcėlės tvarka, o tai reiškia, kad pirmosios sezono audros pavadinimas prasideda raide A.
Atlanto uraganų sezonas trunka nuo birželio 1-osios iki lapkričio 30 dienos.
Prieš dvi savaites virš Šiaurės Atlanto praūžė audra Cristobalas, tad kita audra sąraše – Dolly.
Pasak JAV Nacionalinės vandenynų ir atmosferos administracijos, pavadinimų sąrašai naudojami kas šešerius metus rotacijos principu ir vėliau kartojami. Anksčiau uraganas Dolly jau siautėjo 2008 m. liepą. Audra smogė piečiausiai Teksaso vietai ir padarė didelę žalą, taip pat ir gretimoje šiaurinėje Meksikoje.
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