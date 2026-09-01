 Dirkstys įkliuvo policijai

Dirkstys įkliuvo policijai

2026-09-01 15:53 kauno.diena.lt inf.

Kovotojas Dominykas Dirkstys įkliuvo policijai. Akistata su pareigūnu sportininkas dalijosi savo socialinio tinklo paskyroje.

<span>Dirkstys įkliuvo policijai</span>
Dirkstys įkliuvo policijai / Vaizdo įrašo stop kadras, T. Biliūno / BNS nuotr.

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Vaizdo įraše matyti, kad D. Drikstys sėdi prie automobilio vairo.

„O jeigu neturiu teisių – ar labai blogai? Tipo net aikštelėje negaliu be teisių važinėti?“ – prie sustabdyto automobilio stovinčio policininko klausė D. Dirkstys.

„Jūs dalyvavote viešajame eisme, važiavote į tą pačią aikštelę“, – paaiškino jam pareigūnas.

Tada D. Dirksčio buvo paprašyta surasti savo dokumentą.

„O jeigu dokumentas tik užsienio?“ – paklausė kovotojas. Tuo vaizdo įrašas ir baigėsi.

Visą šį incidentą nufilmavo keleivio vietoje sėdėjusi 18-metė sportininkė Ieva Šadžiūtė.

Jauna mergina su kovotoju buvo užfiksuota ir anksčiau. Vakar jiedu stebėjo krepšinio rungtynes.

R. Riabovo / BNS nuotr.

Be to, D. Dirkstys apie tai, kad yra praradęs teisę vairuoti, prisipažino dar vasarą.

„Šiuo metu ruošiuosi teorijos egzaminui, o vėliau, manau, greitai laukia ir vairavimo egzaminas“, – liepą portalui „Delfi“ teigė jis.

Šiame straipsnyje:
Dominykas Dirkstys
policija
vairuotojo pažymėjimas

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