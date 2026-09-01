Dirkstys įkliuvo policijai

Vaizdo įraše matyti, kad D. Drikstys sėdi prie automobilio vairo.
„O jeigu neturiu teisių – ar labai blogai? Tipo net aikštelėje negaliu be teisių važinėti?“ – prie sustabdyto automobilio stovinčio policininko klausė D. Dirkstys.
„Jūs dalyvavote viešajame eisme, važiavote į tą pačią aikštelę“, – paaiškino jam pareigūnas.
Tada D. Dirksčio buvo paprašyta surasti savo dokumentą.
„O jeigu dokumentas tik užsienio?“ – paklausė kovotojas. Tuo vaizdo įrašas ir baigėsi.
Visą šį incidentą nufilmavo keleivio vietoje sėdėjusi 18-metė sportininkė Ieva Šadžiūtė.
Jauna mergina su kovotoju buvo užfiksuota ir anksčiau. Vakar jiedu stebėjo krepšinio rungtynes.
Be to, D. Dirkstys apie tai, kad yra praradęs teisę vairuoti, prisipažino dar vasarą.
„Šiuo metu ruošiuosi teorijos egzaminui, o vėliau, manau, greitai laukia ir vairavimo egzaminas“, – liepą portalui „Delfi“ teigė jis.
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