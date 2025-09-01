„Didžiausias iššūkis – nepamiršti savęs“: mokytoja Veronika šį rugsėjį švenčia kitaip

Liepos 23-ąją Veronikos ir Simo Kazilionių šeimą papildė kūdikis. Apie nėštumą garsi moteris socialiniuose tinkluose neskelbė – visuomenė apie jos džiaugsmą sužinojo tik tada, kai vaikas buvo gimęs.
Kalbėdama su LNK.LT apie motinystę, garsi mokytoja atskleidė, jog pirmasis mėnuo atnešė emocijų, kurių ji nesitikėjo – buvo tiek iššūkių, tiek neišmatuojamos laimės.
„Galvojau, kad bus paprasčiau – turėsim dienotvarkę: paguldžiau, pamaitinau, vaikas miega, aš tvarkausi. O realybėje – vieną dieną miega tris valandas, kitą vos 20 minučių. Vieną naktį ramu, kitą – prabudimai kas valandą. Sunkiausia yra nuolatinis miego trūkumas, nes niekada nežinai, ar pavyks pailsėti. Bet lengviausia – meilė“, – sakė V. Naumova-Kazilionė.
Anot mamos, sudėtingos akimirkos pasimiršta vien nuo vaiko šypsnio.
„Atrodo, kad pavargsti iki negalėjimo, bet vaiko šypsena viską kompensuoja. Labai daug padeda vyras – pasidaliname priežiūra, įsitraukia į ugdymą, kartu priimam sprendimus. Su tokiu palaikymu viską ištverti daug lengviau“, – džiaugėsi mama neseniai tapusi Veronika.
Ji neslepia, jog teko išklausyti prašytų ir neprašytų komentarų bei patarimų – su tuo susiduria ne viena mama.
„Patarimų sulaukiu iš visų – pradedant draugėmis, baigiant visai nepažįstamais. Išklausau, bet galiausiai darau taip, kaip jaučiu pati“, – dalijosi ji pokalbyje su LNK.LT.
Šis rugsėjis – pirmasis per dešimt metų, kai Veronika mokslo metų nepasitiks su moksleiviais. Ji neslepia, jog jausmas keistas.
„Keista, nes visada tai buvo ypatinga šventė – stengdavausi paruošti klasę taip, kad vaikams liktų įspūdis. Kiekvienais metais rinkdavausi tam tikrą temą: vienais metais tai būdavo kosmosas, džiunglės, kitais – greitis ar detektyvai. Norėjosi, kad vos įėję į klasę, vaikai pajustų šventę ir su dar didesniu noru pradėtų naujus mokslo metus. O šįkart rugsėjį švenčiu kitaip – su savo vaiku, ir tai dar ypatingiau“, – šypsojosi Veronika.
Paklausta, su kokiais iššūkiais dažniausiai susiduria moksleivių tėvai, ji atskleidė žmogišką ir iš rūpesčio kylančią dilemą – kaip gi seksis vaikui?
„Tėvams didžiausias iššūkis – paleisti vaiką: patikėti, kad jis pritaps ir susitvarkys. Prie to prisideda ir naujas režimas – rytiniai kėlimaisi, namų darbai. Bet svarbiausia – pasitikėti mokytoju ir priimti, kad vaikas jau keliauja į mokyklą“, – sakė Veronika.
Pašnekovė neslėpė, jog mokytojams kiekvieni mokslo metai – vis naujas nuotykis, kupinas pastangų ir ne visada lengvų situacijų.
„Manau, kad mokytojams rugsėjis yra ir džiaugsmas, ir didžiulis iššūkis. Pirmiausia – reikia pažinti visus vaikus, jų charakterius, poreikius. Kiekviena klasė yra nauja, net jei tai antrokai ar trečiokai, jie per vasarą pasikeičia, paauga, atsineša naujų patirčių. Antras iššūkis – mokinių tėvai. Kiekviena šeima turi savo lūkesčių, kartais net prieštaringų. Mokytojui reikia gebėti visus išgirsti ir rasti bendrą kalbą“, – dėstė ji.
Ne ką mažiau svarbu pasiruošti ir fiziškai, ir psichologiškai – neperdegti.
„Dar vienas iššūkis – pasiruošimas. Nors atrodo, kad mokytojas turi jau paruoštas priemones ir planus, kiekvienais metais jie turi būti pritaikomi, atnaujinami, papildomi naujomis idėjomis. Ir, žinoma, didžiausias iššūkis – nepamiršti savęs. Mokytojo darbas labai įtraukiantis, todėl lengva pamiršti poilsį, ribas. Rugsėjį visada būna daug streso, bet tuo pačiu – ir daug energijos, nes tai naujas startas“, – LNK.LT kalbėjo mokytoja Veronika.
