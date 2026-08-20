Céline Dion atskleidė, ką slėpė 17 metų

Sustingusio žmogaus sindromas (SPS) – reta neurologinė liga, sukelianti stiprų raumenų sustingimą ir skausmingus, dažnai nenuspėjamus spazmus.
Per tuos metus C. Dion simptomai kartais būdavo tokie sunkūs, kad jai tapdavo sudėtinga vaikščioti. Pasak „Harper’s Bazaar“, kai kuriais laikotarpiais atlikėjai tekdavo vartoti dideles vaistų dozes vien tam, kad galėtų funkcionuoti.
„Tai progresuojanti būklė. Nemėgstu vartoti žodžio „liga“, – žurnalui sakė C. Dion.
Atlikėja taip pat prisipažino jautusi kaltę dėl to, kad atšauktus koncertus aiškindavo sinusų infekcijomis ar kosuliu, nors iš tiesų slapta kovojo su kur kas rimtesniais simptomais.
Sveikatos problemoms stiprėjant maždaug COVID-19 pandemijos pradžioje, C. Dion beveik pasitraukė iš viešumos. Ji baiminosi, kad gerbėjai gali suabejoti koncertų atšaukimo priežastimis, jei pamatytų ją gyvenančią įprastą gyvenimą.
Apie sustingusio žmogaus sindromo diagnozę dainininkė pirmą kartą viešai pranešė 2022 m. gruodį emocingame vaizdo įraše „Instagram“.
„Nors vis dar mokomės apie šią retą būklę, dabar jau žinome, kad būtent ji sukėlė visus mano patirtus spazmus, – tuomet sakė atlikėja. – Deja, šie spazmai veikia kiekvieną mano kasdienio gyvenimo aspektą. Kartais dėl jų sunku vaikščioti, taip pat negaliu savo balso stygų naudoti taip, kaip esu įpratusi dainuodama.“
Paskelbusi apie diagnozę, C. Dion iš pradžių atidėjo dalį koncertų Europoje ir keletą jų atšaukė. 2023 m. gegužę atlikėja pranešė nutraukianti likusią „Courage World Tour“ gastrolių dalį ir atšaukianti visus 2023 bei 2024 m. suplanuotus pasirodymus.
Po diagnozės C. Dion pradėjo intensyvią reabilitaciją, siekdama kontroliuoti ligos simptomus ir sugrįžti į sceną. Pasak „Harper’s Bazaar“, jos gydymas apima vaistus, fizinę ir balso terapiją bei imunoterapiją.
Gerėjant būklei, dainininkė pamažu pradėjo grįžti į viešumą. 2024 m. vasarį ji pasirodė „Grammy“ apdovanojimuose – tai buvo pirmasis jos pasirodymas scenoje nuo 2020-ųjų. C. Dion paskelbė Taylor Swift metų albumo kategorijos nugalėtoja.
Tų pačių metų vasarą atlikėja pristatė dokumentinį filmą „I Am: Céline Dion“ ir birželį retai pasirodė ant raudonojo kilimo jo premjeroje Niujorke.
Po mėnesio C. Dion triumfuodama sugrįžo į sceną per 2024 m. Paryžiaus olimpinių žaidynių atidarymo ceremoniją. Nuo Eifelio bokšto ji atliko Édith Piaf dainą „Hymne à l’amour“.
2024 m. lapkritį atlikėja taip pat dainavo Elie Saab mados šou „1001 Seasons“ Rijade, Saudo Arabijoje.
Šių metų kovą, per savo 58-ąjį gimtadienį, C. Dion paskelbė, kad nuo rugsėjo Paryžiuje koncertuos penkias savaites.
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