Brigitte Macron dukra užmezgė santykius su 20 metų jaunesniu studentu

42 metų teisininkė ir politikė Tiphaine Auzière socialiniame tinkle dalijosi vaizdo įrašu, kuriame ji ir 22-ejų Antoine'as Lecomte'as meiliai glaudžiais vienas prie kito kelionės į Amsterdamą metu.
Pora susipažino vasarą Le Touquet – žavingame pajūrio miestelyje Prancūzijos šiaurės vakarų pakrantėje, rašo „Daily Mail“.
A. Lecomte'as ten dirbo jėgos aitvarų instruktoriumi ir mokė T. Auzière naudotis elektrine banglente.
Naujus santykius T. Auzière užmezgė po to, kai gegužę ji išsiskyrė su prieštaringai vertinamu Prancūzijos televizijos laidų vedėju Cyril'u Hanouna.
Taip pat pranešta, kad T. Auzière supažindino naująjį mylimąjį su savo dviem vaikais – 12-mete Élise ir dešimties metų Aurèle.
Jų santykiai nepaprastai panašūs į 73 metų Brigitte ir 48 metų Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono santykius: tarp jų – 25 metų amžiaus skirtumas.
E. Macronui buvo vos penkiolika, kai jis užmezgė santykius su tuometine savo mokytoja. 25 metais už savo vyrą vyresnė Brigitte įsimylėjo savo mokinį, kai jiedu kartu rašė vieną pjesę mokyklos teatrui. Pora susituokė 2007 m.
Brigitte anksčiau buvo ištekėjusi už bankininko André-Louis'o Auzière. Santuokos metu pora susilaukė trijų vaikų: Sébastieno, Laurence ir Tiphaine.
Naujausi komentarai